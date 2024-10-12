台鋼獵鷹PLG首場熱身賽慘輸17分　飛雷神二分球命中75%轟27分

▲台鋼獵鷹飛雷神。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（12）日迎來新主場國立成功大學中正堂首場熱身賽，開賽手感較為低迷，次節急起追分，上半場追成60平，未料下半場再次陷入得分荒，終場以102比119不敵桃園璞園領航猿。

飛雷神（Branden Frazier）和鉑金（Nick Perkins）次節聯手貢獻20分，率隊將比數扳成60平，不過台鋼下半場再次陷入得分荒，雖然末節展現拚勁，力挽局勢，最終仍以102比119敗下陣來。此役台鋼獵鷹共3人得分上雙，飛雷神貢獻全場最高27分，二分球命中率75%，翟蒙（De‘Mon Brooks）拿下19分，鉑金也貢獻13分。

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▲台鋼獵鷹鉑金。（圖／台鋼獵鷹提供）

賽後總教練柯納（Raoul Korner）表示，「首先今天的場面，無論是人數或是場館都讓我印象深刻，很感謝那麼多鷹援軍願意進場支持我們。雖然今天的表現不盡人意，但台鋼獵鷹會更專注於明天的熱身賽，以及即將到來的新賽季。」

明(13)日賽事部分，台鋼獵鷹將對戰臺北富邦勇士，兩隊首次對決是比賽的一大看點，活動部分一樣會有Wing Stars女孩見面會及一日店長活動，賽後也會有球員擊掌會。