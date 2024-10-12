完全相信山本由伸！道奇教頭點出經驗與能力：他能把握機會

▲▼山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（12日）在國聯分區系列賽G5勝出，道奇日籍投手山本由伸先發登板，繳出5局無失分成績，幫助道奇在天王山之戰取勝。賽後，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示，對於山本由伸擔任G5關鍵先發，他完全信任，且不吝讚美道，「由伸創造了比賽的節奏，他在職業生涯中取得了許多成功。所以我相信他，確信他會抓住這次機會。我知道他不會在這樣的大舞台上退縮。」

羅伯斯也透露，決定第五場的先發投手時，考慮過多種可能性，包括「牛棚車輪戰」，最終選擇山本由伸先發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

選擇山本先發，羅伯斯解釋是心臟大小取勝，「由伸和達比修有這些來自國外的選手，有在更大的舞台上的投球經歷。由伸在WBC中為日本出戰過，這是無比巨大的壓力，他成功地完成了這一挑戰且表現出色。」

Yoshinobu Yamamoto getting some love from his team pic.twitter.com/qockD1aNtc — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 12, 2024



羅伯斯同時讚揚了道奇的投手群，稱如果談到系列賽的最有價值球員（MVP），那明顯是牛棚投手。

山本由伸今（12日）以最快98.2英里（約158.0公里）的直球為主，搭配高水準的曲球、滑球和變速球，成功壓制了教士的打線。賽後，他和羅伯斯在替補席前熱情擁抱，並且獲得大谷翔平「摸頭殺」鼓勵。