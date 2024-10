完全相信山本由伸！道奇教頭點出經驗與能力：他能把握機會

▲▼山本由伸。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(12日)在國聯分區系列賽G5勝出,道奇日籍投手山本由伸先發登板,繳出5局無失分成績,幫助道奇在天王山之戰取勝。賽後,道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)表示,對於山本由伸擔任G5關鍵先發,他完全信任,且不吝讚美道,「由伸創造了比賽的節奏,他在職業生涯中取得了許多成功。所以我相信他,確信他會抓住這次機會。我知道他不會在這樣的大舞台上退縮。」

羅伯斯也透露,決定第五場的先發投手時,考慮過多種可能性,包括「牛棚車輪戰」,最終選擇山本由伸先發。

選擇山本先發,羅伯斯解釋是心臟大小取勝,「由伸和達比修有這些來自國外的選手,有在更大的舞台上的投球經歷。由伸在WBC中為日本出戰過,這是無比巨大的壓力,他成功地完成了這一挑戰且表現出色。」

