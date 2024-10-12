大谷翔平的剋星　達比修有季後賽完美9支0壓制

▲▼達比修有、大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國聯分區系列賽G5，道奇客場挑戰教士，大谷翔平扛首棒對決達比修有。大谷翔平在今（12日）與達比修有的對決中，三次打擊都出局，並且吞下兩次三振。

第一次打擊機會，大谷面對達比修有吞下了三振。第二次打擊時，擊出軟弱內野飛球遭接殺。第三次打擊，也被外角曲球引誘出棒而再次三振，今日面對達比修有沒有任何安打。大谷目前在季後賽中面對達比修有的九個打席，都未能擊出安打。

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昨日，大谷翔平談到將再次與達比修有對決，「上次他投得非常出色，他最棒的地方不是某一個特點，而是能夠全面均衡地投球。他可能會和由伸對決，所以我非常期待G5的比賽。雖然會有壓力，但我很想看看他會怎麼投球。」

談到達比修有的對決策略，大谷翔平說，「正如剛剛說的，他不會侷限於某種模式，而是在任何情況下都投得很好，這是他的強項。我和隊友都要適應這一點。根據當時的情況調整是每個投手都會做的事，但他在這方面特別突出。」

本賽季例行賽，大谷對達比修有的表現為五打數一安打，而在季後賽第二場的表現也不佳，此戰結束後生涯對戰總成績為11打數1安打，五次三振，打擊率僅為0.091。