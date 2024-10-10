林德滿貫砲隊史第二人　大都會逆轉費城睽違9年闖國聯冠軍賽

▲林德（Francisco Lindor）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯分區系列賽G4，大都會今靠著林德（Francisco Lindor）關鍵滿貫砲，率隊以4比1獲勝，系列賽3勝1敗，率先獲得國聯冠軍戰門票，前一次已經是2015年。

費城人4局上突破大都會防線，哈波（Bryce Harper）保送後，下一棒卡斯提拉諾斯（Nick Castellanos）掃出二壘安打，隨後波姆（Alec Bohm）擊出滾地球，跑者利用守備失誤攻下1分。

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大都會6局下反攻，馬丁尼茲（J.D. Martinez）安打開路，馬堤（Starling Marte）、泰勒（Tyrone Taylor）連續兩次保送攻佔滿壘，林德鎖定99.4英里（約160公里）速球轟出滿貫砲，一棒定江山。

大都會先發投手昆塔納（Jose Quintana）主投5局失1分，牛棚表現亮眼，皮特森（David Peterson）投2.1局無失分，拿下勝投。

林德成為繼1999年國聯分區賽阿方索（Edgardo Alfonzo）之後，大都會隊史第二位在季後賽轟出滿貫砲的打者。這一轟讓大都會花旗球場44,103名球迷沸騰。他賽後說：「只想鎖定好球，為球隊打回一分，結果打出全壘打。我並不想成為英雄，只是想讓球隊保持士氣。」