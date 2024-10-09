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目標連霸！日本公佈12強賽名單　監督：希望能再接再厲

▲井端弘和。（圖／翻攝自X／Dorapeinet）

▲井端弘和。（圖／翻攝自X／Dorapeinet）

實習記者胡冠辰／綜合報導

日本國家武士隊今天（9日）由監督井端弘和公布世界棒球12強賽28人名單；井端弘和表示，「這次的選擇相當平衡，希望能再接再厲。」

談到選拔的重點時，井端弘和說道，「有許多年輕球員的崛起，這對日本棒球界來說是件好事，（12強的選手們）在大賽中經歷過重要時刻，希望他們能夠將這些經驗傳遞給年輕的選手，並繼續在比賽中取得好成績。」

日本12強賽球員：

【投手】高橋宏斗（中日）、清水達也（中日）、戸郷翔征（巨人）、大勢（巨人）、才木浩人（阪神）、伊藤大海（日本火腿）、北山亘基（日本火腿）、早川隆久（樂天）、藤平尚真（樂天）、鈴木翔天（樂天）、隅田知一郎（西武）、横山陸人（羅德）、鈴木昭汰（羅德）。

【捕手】：坂倉將吾（廣島）、佐藤都志也（羅德）、古賀悠斗（西武）。

【内野手】：岡本和真（巨人）、吉川尚輝（巨人）、牧秀悟（橫濱DeNA）、小園海斗（廣島）、紅林弘太郎（歐力士）、源田壮亮（西武）、栗原陵矢（歐力士）。

【外野手】：森下翔太（阪神）、佐野恵太（橫濱DeNA）、萬波中正（日本火腿）、五十幡亮汰（日本火腿）、
辰己涼介（樂天）。

關鍵字： 12強日本

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