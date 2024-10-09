全場僅丟3局　喬科維奇上海大師賽輕鬆闖16強

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

上海大師賽8日深夜迎來32強焦點戰，由賽史四屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）迎戰義大利28號種子科博利（Flavio Cobolli）；喬科維奇在比賽中展現絕佳壓制力，最終就以6比1、6比2輕鬆晉級上海大師賽第四輪賽事。

開賽後喬科維奇馬上進入狀態，左右開弓的打法與在底線不落下風的進攻，幫助他迅速取得領先，雙破發得手後首盤喬科維奇以6比1拿下；根據ATP數據統計，喬科維奇在第一盤比賽中僅用29分鐘就打出11記致勝球。

次盤開局科博利暫時擋住喬帥來勢洶洶的攻勢，連續保發兩局以2比2戰平，但好景不常，喬科維奇在第五局再次突破科博利的發球局，盤末雙破後喬科維奇以6比2再下一城，順利闖進上海大師賽16強。

Novak Djokovic’s backhand down the line is incredible.pic.twitter.com/xkMe3HxVaG — Danny (@DjokovicFan_) October 8, 2024

「從一開始我就有清晰的比賽計劃，知道自己需要做什麼，保持進攻，並利用每個短球來掌握比賽主動權，」喬科維奇賽後表示，「我這賽季沒有打太多比賽，這個好處是我還很有精力，所以我很樂意每天比賽，無論持續多久。」

Novak Djokovic signed the camera with his nickname in Chinese #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/xa5WeItqBH — Eurosport (@eurosport) October 8, 2024

喬科維奇16強將交手俄羅斯好手薩菲烏林（Roman Safiullin），後者在第三輪比賽中逆轉戰勝美國13號種子蒂亞弗（Frances Tiafoe），薩菲烏林在這場三小時四分鐘的血戰中擊出了51記致勝球，以5比7、7比5、7比6（5）勝出。