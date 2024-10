全場僅丟3局　喬科維奇上海大師賽輕鬆闖16強

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

上海大師賽8日深夜迎來32強焦點戰,由賽史四屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)迎戰義大利28號種子科博利(Flavio Cobolli);喬科維奇在比賽中展現絕佳壓制力,最終就以6比1、6比2輕鬆晉級上海大師賽第四輪賽事。

開賽後喬科維奇馬上進入狀態,左右開弓的打法與在底線不落下風的進攻,幫助他迅速取得領先,雙破發得手後首盤喬科維奇以6比1拿下;根據ATP數據統計,喬科維奇在第一盤比賽中僅用29分鐘就打出11記致勝球。

次盤開局科博利暫時擋住喬帥來勢洶洶的攻勢,連續保發兩局以2比2戰平,但好景不常,喬科維奇在第五局再次突破科博利的發球局,盤末雙破後喬科維奇以6比2再下一城,順利闖進上海大師賽16強。

「從一開始我就有清晰的比賽計劃,知道自己需要做什麼,保持進攻,並利用每個短球來掌握比賽主動權,」喬科維奇賽後表示,「我這賽季沒有打太多比賽,這個好處是我還很有精力,所以我很樂意每天比賽,無論持續多久。」

