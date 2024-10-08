運動雲

>

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

 ▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與教士系列賽7日賽事發生小插曲，教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）朝向道奇休息室丟球，總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，看影片才知道，「若是針對我會感到相當不尊重。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件導火線是來自道奇先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）對教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr）投出觸身球，塔提斯被砸時就面露不滿，馬查多也無法接受。就在弗拉赫提三振後，又對馬查多狂噴髒話，於是雙方隔空你來我往嗆聲。

對此感到不滿的馬查多賽後說，「我們也不會去丟大谷翔平啊！」弗拉赫提則強調並非故意砸人，「沒理由6局一開始就丟人，處於落後時想投內角球，他沒退開就砸中了。」

羅伯斯在8日（台灣時間）受訪時提到，賽後透過影片看到馬查多朝向道奇休息室丟球。「當時我沒注意到，但確實看到影片，很令人不安，那球背後是有意圖的。最後沒有打到我，因為有護網在。」他也強調，「不知道他的意圖，也不想為他說話。如果是針對我，這是相當不尊重的。」

關鍵字： 道奇教士羅伯斯火爆口角爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

熱門新聞

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

2平野惠一：台灣大賽拚真正總冠軍

3季後挑戰賽獅猿爭霸　首場大巨蛋

4馬查多丟球　道奇教頭：不尊重

5第5戰11局勝出　味全二軍逆勢奪冠

最新新聞

1統一季後賽門票今晚開搶　大巨蛋最貴1780元

2攻城獅「新竹阿北」艾夫伯驚傳離隊！

3河村勇輝NBA首秀　9分鐘得5分3助攻

4頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場

5中職季後賽12日大巨蛋開打

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366