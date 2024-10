馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

Jack Flaherty and Manny Machado are still chirping at each other pic.twitter.com/CsCa3wqVe4

▲羅伯斯(Dave Roberts)。(圖/路透)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇與教士系列賽7日賽事發生小插曲,教士明星三壘手馬查多(Manny Machado)朝向道奇休息室丟球,總教練羅伯斯(Dave Roberts)受訪表示,看影片才知道,「若是針對我會感到相當不尊重。」

事件導火線是來自道奇先發投手弗拉赫提(Jack Flaherty)對教士隊塔提斯(Fernando Tatis Jr)投出觸身球,塔提斯被砸時就面露不滿,馬查多也無法接受。就在弗拉赫提三振後,又對馬查多狂噴髒話,於是雙方隔空你來我往嗆聲。

對此感到不滿的馬查多賽後說,「我們也不會去丟大谷翔平啊!」弗拉赫提則強調並非故意砸人,「沒理由6局一開始就丟人,處於落後時想投內角球,他沒退開就砸中了。」

羅伯斯在8日(台灣時間)受訪時提到,賽後透過影片看到馬查多朝向道奇休息室丟球。「當時我沒注意到,但確實看到影片,很令人不安,那球背後是有意圖的。最後沒有打到我,因為有護網在。」他也強調,「不知道他的意圖,也不想為他說話。如果是針對我,這是相當不尊重的。」

"I didn't notice it at the time. I did see the video. It was unsettling...there was intent behind it."



- Dave Roberts on if the ball Manny Machado tossed into the Dodgers dugout almost hit him pic.twitter.com/dZQqJQrfze