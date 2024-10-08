馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

Jack Flaherty and Manny Machado are still chirping at each other pic.twitter.com/CsCa3wqVe4 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 7, 2024

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與教士系列賽7日賽事發生小插曲，教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）朝向道奇休息室丟球，總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，看影片才知道，「若是針對我會感到相當不尊重。」

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事件導火線是來自道奇先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）對教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr）投出觸身球，塔提斯被砸時就面露不滿，馬查多也無法接受。就在弗拉赫提三振後，又對馬查多狂噴髒話，於是雙方隔空你來我往嗆聲。

對此感到不滿的馬查多賽後說，「我們也不會去丟大谷翔平啊！」弗拉赫提則強調並非故意砸人，「沒理由6局一開始就丟人，處於落後時想投內角球，他沒退開就砸中了。」

羅伯斯在8日（台灣時間）受訪時提到，賽後透過影片看到馬查多朝向道奇休息室丟球。「當時我沒注意到，但確實看到影片，很令人不安，那球背後是有意圖的。最後沒有打到我，因為有護網在。」他也強調，「不知道他的意圖，也不想為他說話。如果是針對我，這是相當不尊重的。」