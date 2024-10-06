黑豹旗213隊創賽史巔峰　中國信託支持臺灣甲子園育成優秀人才

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（6）日於臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場敲響戰鼓，中華棒協理事長辜仲諒勉勵球員全力以赴，展現永不放棄的精神，並保護自己不要受傷，為學校爭取最高榮譽。 （圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

3,700名球員齊聚，臺灣甲子園開戰！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助「2024年第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」（簡稱「中信盃黑豹旗」），今（6）日於臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場敲響戰鼓，213隊報名再創賽史紀錄，首度增設女子組亦吸引10隊報名，共263位女性球員、14位女性教練參賽，成為全臺灣最多女子棒球隊參賽之青棒盃賽。

中信盃黑豹旗為全臺規模最大青棒賽事，教育部體育署副署長房瑞文、臺南市市長黃偉哲、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒及中國信託銀行董事長陳佳文出席開幕典禮。中華棒協理事長辜仲諒表示，一個月前，U18中華隊在第13屆亞洲青棒錦標賽，遭逢由甲子園13所高中明星隊菁英所組成的日本隊的激烈挑戰。

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U18日本隊18人名單中，有2名投手、1位捕手來自今年日本夏季甲子園冠、亞軍隊伍，還有在高中生涯敲出64支全壘打的選手等人，共有5位選手來自夏季甲子園的前八強，還有許多傳統名校的強打者，實力等同於日本甲子園的明星隊，但U18中華隊不畏艱難、遇強則強，冠軍戰以6比1逆轉擊敗日本隊，勇奪繼2007年之後、睽違17年的亞洲青棒賽冠軍，顯示臺灣青棒在國際棒壇的強大實力，辜仲諒理事長勉勵大家要有U18中華隊選手的精神，臺灣具備有世界一流的棒球實力，只要努力就可以打敗日本隊，各層級棒球都要一起加油，提升實力，而隱藏在棒球比賽中的精神和態度，更是年輕人最重要學習的人生價值，而U18中華隊優異表現，亦彰顯了國手選拔賽事之一的中信盃黑豹旗之價值所在。

中信銀行董事長陳佳文指出，中國信託長期支持推動五級棒運，投入企業資源支持臺灣國球，其中青棒扮演承上啟下的關鍵角色，有好的青棒選手才有優秀的成棒國手和傑出的職棒球員，青棒有好的表現，才能帶動少棒和青少棒發展，中信盃黑豹旗最具指標性。黑豹旗第一屆原本只有51隊報名，中國信託投入之後，今年有213隊參賽，創歷史新高，去年起更列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，為臺灣培育出不少重要的棒球選手，在中國信託的大力支持之下，如今中信盃黑豹旗不只是喜愛棒球的高中生圓夢舞臺，更是培育國家重要棒球選手的搖籃。

本屆中信盃黑豹旗開幕戰比賽場地為臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場，未來將作為中信盃黑豹旗主球場，打造青棒選手聖地。辜仲諒理事長提醒選手懷抱感恩的心，時時感謝家人、師長教練和球迷朋友，而大家能在這塊土地比賽的機會更是得來不易，是政府、中華棒協和企業的支持，他也勉勵球員全力以赴，展現永不放棄、犧牲小我、完成大我的精神，並保護自己不要受傷，為學校爭取最高榮譽，青春只有一次，用自己的汗水灌溉這片紅土，未來回想起來，這將是一段難忘的回憶。

本屆賽事另一特色為新成立女子組，現場貴賓特別致贈女黑豹象徵青春熱情的紅色球帽，期許黑豹娘子軍巾幗不讓鬚眉，擊出好球，帶動臺灣女棒更上一層樓。中華棒協理事長辜仲諒期許中信盃黑豹旗為臺灣女棒注入養分，支持臺灣女棒發展，未來能有更多女黑豹加入，持續推升臺灣女棒實力，朝世界第一的目標邁進。

中信盃黑豹旗開幕戰由中正國防幹部預備學校（簡稱「中正預校」）迎戰上屆冠軍桃園市平鎮高中，平鎮高中展現賽史「七冠王」實力，以26比0擊敗中正預校，拿下本屆首勝。即使實力有所差距，中正預校仍全力迎戰，不僅派出軍樂隊提振士氣，更精心準備歌單，用嘹亮軍歌攻佔紅土沙場，助攻氣勢滿滿，逾百人加油團湧入觀眾席，還有穿上軍裝的吉祥物，儼然是中正預校棒球隊的最佳後盾。中正預校最終落敗，但奮戰精神仍獲眾人肯定。

場上揮棒奮戰，場外引吭爭鋒，上屆人氣爆棚的「中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽」今年於Home Run Taiwan Instagram社群重出江湖，號召球員穿上球衣高歌，角逐「黑豹歌王」頭銜及運動品牌禮券等多項好禮。Home Run Taiwan Instagram專頁自2022年第10屆中信盃黑豹旗開始聚焦參賽球隊報導，迄今累積近200則故事，吸引逾3萬名粉絲追蹤，已成為許多中信盃黑豹旗球隊關注的重要社群；中信盃黑豹旗官方網站blackpanthercup.tw、中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram專頁則是參賽球隊掌握賽事資訊、瀏覽每場賽事精彩照片的社群平臺。第12屆中信盃黑豹旗賽程即日起至今年11月3日，所有賽事皆免費進場，歡迎喜愛棒球的社會大眾呼朋引伴，為臺灣青棒加油。

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（6）日開打，教育部體育署副署長房瑞文（左三）、臺南市市長黃偉哲（右二）、中華棒協理事長辜仲諒（右三）及中信銀行董事長陳佳文（左二）出席開幕典禮，並與平鎮高中捕手江庭毅（左一）、中正預校捕手邱宇睿（右一）一起進行開球儀式。（圖／中華棒協提供）