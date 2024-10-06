黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

▲棒協理事長辜仲諒致詞 。（圖／展逸提供）

記者王真魚／綜合報導

第十二屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（6日）於台南亞太棒球場盛大開幕。中華棒協理事長辜仲諒在開幕式中特別勉勵參賽選手，鼓勵他們勇敢挑戰強隊，「祝福你們，看有沒有辦法擊敗平鎮和穀保，不要讓他們太囂張。雖然他們是典範，但你們都是黑馬，好好拚，讓他們嚇一跳！」這番話立即引起了場下小球員們的熱烈回應與歡呼。

辜仲諒更笑言，不一定要用最快速的球才能取勝，「你們不一定要投強球、快速球，丟點小便球，說不定他們就打不到了。」他強調，最重要的是享受比賽，保持團結一致、永不放棄的精神，彼此犧牲小我、完成大我，這樣才能真正享受棒球的樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年黑豹旗賽事女子組賽事也備受矚目，這是黑豹旗賽事的重要里程碑。女子選手人數創下新高，共有263位女球員參賽，並且有14位女教練，寫下新紀錄。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，受到了教育部體育署、中國信託商業銀行及各界的大力支持。辜仲諒強調，黑豹旗的共同目標是達到300支隊伍，只要繼續投入，灌溉種子，一定會有壯大的一天。他也期許，未來會有更多女黑豹加入，一起推動台灣女子棒球、更上一層樓。

辜仲諒指出，台灣女子棒球在世界排名第二，希望未來能給予她們更多資源，挑戰日本，成為世界第一。「總不能男子也是世界第二，女子也世界第二，所以我們一定要有一個世界第一，如果男子做不到，女子先把世界第一拿下來。」

辜仲諒也貼心提醒現場選手們注意高溫下的身體狀況，並關心一名中暑的學生。他強調多喝水的重要性，「站在這邊，很辛苦喔。剛剛有一位同學，好像有點中暑，所以你們站在這裡很熱，我才出來沒有多少時間，已經滿身大汗了，你們要記得要多喝水，多喝水很重要。」

他也試著再次集結大家的注意力，「那個學校叫什麼名字？台南市的，注意看我，來，各位同學注意看我一下！你們要記得，能在這裡打球真的得來不易，要好好謝謝這麼多關心你們的人，包括學校和家長。你們代表學校來比賽，這是榮耀，要好好珍惜這個機會。」

辜仲諒最後勉勵所有參賽選手，要珍惜在這麼好的球場比賽的機會，感恩所有為他們爭取這塊土地的努力，期待未來能看到他們代表國家在國際賽場上發光發熱。「這是多麼大的榮耀，要記得這句話，有一天徵召你的時候，必須要記得，這是一個榮耀，一個人一生最大的榮耀，所以你必須要用你的生命去維護這個榮耀，用你生命打球，好不好？」

▲10位女黑豹表揚代表 。（圖／展逸提供）