第十二屆中信盃黑豹旗熱力開戰　中正預校挑戰平鎮高中

▲中正預校應援團。（圖／展逸提供）

體育中心／綜合報導

今（6日）第十二屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽於台南亞太棒球場盛大開幕。本屆吸引了來自全台的213支隊伍，共同角逐高中棒球最高榮譽。今年賽事特別引人注目的女子組賽事，將在10/7陸續登場，這將是黑豹旗賽事重要的里程碑。

「台灣甲子園」中信盃黑豹旗在教育部體育署、中國信託商業銀行以及各界大力支持下，邁入第12屆，中華棒協理事長辜仲諒表示，今年U18中華隊在亞洲青棒錦標賽勇奪睽違17年的亞洲青棒賽冠軍，顯示台灣青棒在國際棒壇的強大實力。中信盃黑豹旗除了是全台灣最大規模的青棒賽事、也是最多女子球隊參加的青棒比賽。今年女黑豹球員有263位、女教練有14位，寫下新紀錄，希望未來有更多女黑豹加入，一起努力推動台灣女棒更上一層樓。

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賽事冠名贊助中信銀行董事長陳佳文則表示，中信銀行連續十年贊助黑豹旗，黑豹旗是最具有指標性且非常重要承上啟下的青棒賽事，也期待所有黑豹們能發揮棒球精神不畏艱難，放膽出擊！

台南市市長黃偉哲表示期待台南與黑豹旗賽事強強聯手，一起提昇台灣棒球運動，今年的冠軍隊隊旗也將陳列在亞太成棒副球場門口。教育部體育署副署長房瑞文表示，黑豹旗報名隊伍從第一屆50幾隊成長到213隊，感謝棒協一起推動性平政策，今年有10隊女子組參賽，實屬不易，期許大家能打破刻板印象，好好享受比賽!

▲棒協理事長辜仲諒致詞 。（圖／展逸提供）

中信盃黑豹旗開幕典禮由台南新豐高中儀隊與高雄中正預校樂隊，陸續帶來氣勢滂薄的儀隊與樂隊表演為賽事揭開序幕，本屆選手宣誓儀式由黑豹旗首屆女子組華江高中隊長曾薇蓁代表宣誓。

開幕戰由高中正預校對上去年冠軍平鎮高中，中正預校開場就遭遇控球麻煩堆成滿壘，隨後平鎮高中馬上清壘掃回分數，第一局就打下大局給預校上演震撼教育，不過預校也在外野上演美技守備，成功結束平鎮的攻勢，終場平鎮高中就以26:0擊敗中正預校，拿下開幕戰的勝利。

隨著開幕戰的正式展開，共有64場賽事將透過BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行轉播，讓球迷們能隨時隨地感受到這場熱血沸騰的棒球盛事。

中信盃黑豹旗賽事中信銀行大力支持，也特別感謝雲豹能源、H2U永悅健康、STANCAVE沛服科技、台灣明治食品股份有限公司、台灣美津濃、滾石唱片與本色音樂，一同支持高中生最青春熱血的棒球夢。

▲十位女黑豹表揚 。（圖／展逸提供）