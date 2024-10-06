運動雲

>

兩盤搶7驚險過關　喬科維奇上海大師賽首戰旗開得勝

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

上海大師賽昨（6日）深夜迎來首輪焦點戰，由賽史四屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）迎戰美國年輕小將米切爾森（Alex Michelsen）；喬科維奇在比賽中克服首盤0比3落後的慢熱開局，以7比6（3）、7比6（9）直落二奪勝，晉級32強。

這場比賽是雙方生涯首次交手，米切爾森開賽展現初生之犢不畏虎的氣勢，利用發球上網的攻勢，外加優秀的底線能力在首盤前3局僅讓喬科維奇拿下4分，以3比0領先；然而轉捩點發生在第7局，當米切爾森一發失靈時，喬科維奇抓住機會破發得手，將比數扳平並逼至搶7，最終喬科維奇頂住壓力，在搶七局中7比3拿下第一盤。

次盤風水輪流傳，喬科維奇在盤中一度取得4比1領先，但在關鍵第7局中，喬科維奇被米切爾森掌握住第3個破發點，連破帶保追平至4比4；雙方鏖戰到搶7後，喬科維奇挽救7比8以及8比9的兩個盤點，逆轉以11比9再下一城，成為1小時55分鐘大戰的最後贏家。

本戰是喬科維奇時隔五年後再次重返上海進行比賽，也是他自美網以來的第二場比賽，37歲的喬科維奇最終頂住米切爾森的考驗，成功晉級32強。

「這是我第一次和米切爾森交手，我也有一段時間沒比賽了，所以花了一些時間來找回狀態。」喬科維奇說道，「他開局打的非常好，大力發球並且採取積極的比賽風格，他不怕挑戰，敢於向對手施壓。」

「這是一場非常接近的比賽，我認為兩盤的比賽水準都很高，我很高興在第二盤搶七關鍵時刻能夠保持冷靜。」喬科維奇補充道，「我很高興能被一位年輕選手挑戰，我期待著下一場比賽。」

關鍵字： ATP上海大師賽喬科維奇米切爾森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

道奇重創！克蕭因腳趾骨刺無緣季後賽　本賽季確定報銷

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

費城人惠勒好投問天　大都會6比2逆轉取得分區系列賽首勝

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

熱門新聞

大谷翔平季後賽首秀雙安轟3分砲！道奇7比5逆轉教士、取得系列賽領先

大谷翔平開轟後甩棒又怒吼：非常高興！明對決達比修：盡情享受

勇士嘗試「不太放心」先發！新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

大谷在皮？迎季後賽首秀進場露出逗趣表情　球迷：壞谷出現了

妻子真美子加入道奇大嫂團！現身球場見證大谷翔平炸3分砲

旅台就是強！悍將王牌羅戈參戰12強　相約中華隊東京見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3勇士新援三分絕殺快艇　哈登大喊柯瑞

4大谷在皮？季後賽首秀進場露出詭異笑容

5參戰12強　羅戈相約東京見

最新新聞

1洋基維杜戈走出打擊低潮：對自己很坦誠

2大谷開轟怒吼好爽！明對達比修要享受

3大谷雙安轟3分砲　道奇7比5逆轉教士

4布萊德彼特驚喜現身！也來看大谷翔平

52個月沒出賽！安洗瑩將讓出球后寶座

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

#丹妃 各種愛心爆擊 #邊荷律 在一旁努力跟上的模樣超可愛＞＜

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366