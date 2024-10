兩盤搶7驚險過關　喬科維奇上海大師賽首戰旗開得勝

▲喬科維奇。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

上海大師賽昨(6日)深夜迎來首輪焦點戰,由賽史四屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)迎戰美國年輕小將米切爾森(Alex Michelsen);喬科維奇在比賽中克服首盤0比3落後的慢熱開局,以7比6(3)、7比6(9)直落二奪勝,晉級32強。

Back with a BANG @DjokerNole secures his first win in China since 2019.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QGz4qGqHwn