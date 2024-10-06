兩盤搶7驚險過關　喬科維奇上海大師賽首戰旗開得勝

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

上海大師賽昨（6日）深夜迎來首輪焦點戰，由賽史四屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）迎戰美國年輕小將米切爾森（Alex Michelsen）；喬科維奇在比賽中克服首盤0比3落後的慢熱開局，以7比6（3）、7比6（9）直落二奪勝，晉級32強。

這場比賽是雙方生涯首次交手，米切爾森開賽展現初生之犢不畏虎的氣勢，利用發球上網的攻勢，外加優秀的底線能力在首盤前3局僅讓喬科維奇拿下4分，以3比0領先；然而轉捩點發生在第7局，當米切爾森一發失靈時，喬科維奇抓住機會破發得手，將比數扳平並逼至搶7，最終喬科維奇頂住壓力，在搶七局中7比3拿下第一盤。

次盤風水輪流傳，喬科維奇在盤中一度取得4比1領先，但在關鍵第7局中，喬科維奇被米切爾森掌握住第3個破發點，連破帶保追平至4比4；雙方鏖戰到搶7後，喬科維奇挽救7比8以及8比9的兩個盤點，逆轉以11比9再下一城，成為1小時55分鐘大戰的最後贏家。

本戰是喬科維奇時隔五年後再次重返上海進行比賽，也是他自美網以來的第二場比賽，37歲的喬科維奇最終頂住米切爾森的考驗，成功晉級32強。

「這是我第一次和米切爾森交手，我也有一段時間沒比賽了，所以花了一些時間來找回狀態。」喬科維奇說道，「他開局打的非常好，大力發球並且採取積極的比賽風格，他不怕挑戰，敢於向對手施壓。」

「這是一場非常接近的比賽，我認為兩盤的比賽水準都很高，我很高興在第二盤搶七關鍵時刻能夠保持冷靜。」喬科維奇補充道，「我很高興能被一位年輕選手挑戰，我期待著下一場比賽。」