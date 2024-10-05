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打破進步獎魔咒　 李宗賢轉戰二壘攻守好調「偷偷練的」

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍內野手李宗賢本季轉戰二壘手，出賽達90場，符合個人獎項評選資格。去年才剛拿下最佳進步獎，過去曾有「進步獎魔咒」，但李宗賢今年依然表現很亮眼，回顧本季表現時表示，這是他首次開季就擔任二壘手，是一個全新的開始。

「過程中當然還有很多需要去做訓練跟進步的地方，」李宗賢說，「我也去觀察許多守二壘的選手，學習他們如何防守、了解對方打者，以及該如何站位。」他也與教練團討論，找出今年需要加強的地方，希望能透過秋訓和春訓做好準備。

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李宗賢坦言，從三壘轉戰二壘面臨不少挑戰，「原本守三壘時，打者擊球後你就要馬上準備接球，但守二壘時，你要先移動才能接球，這個節奏和接球的時機都需要時間去累積和感受。」

談到打擊表現，李宗賢表示，雖然守備位置改變，但他希望打擊不要有太大落差，「我覺得如果能把守備和打擊兩方面都達到平均值以上，對球隊的幫助會很大。」

對於今年能達到出賽標準，李宗賢感到欣慰，「這只是一個起步，我希望能真的把這個位置練好，像守三壘時一樣自在。」他也透露，為了提升表現，自己會偷偷利用額外時間加強訓練，「球季中最難的就是維持狀態，這是我必須一直強調要做的事情。」

李宗賢坦言，「有偷偷地額外做一些加強，結果就不去想，畢竟不能控制。整個球季要維持是最困難的事，也是自己最重視的部分。」

二壘手最佳九人與金手套都有很強的競爭者，李宗賢表示，「（岳）東華比較像美式，感覺接球的手感很好，也能隨心所欲，（李）凱威比較起來就是很穩定。其實每隊球員都有值得學習的部分，盡量從中學習。」

關鍵字： 李宗賢味全龍二壘手守備打擊

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