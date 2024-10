12強台韓台日戰秒殺！5戰門票明午全面開搶　大巨蛋估迎16萬球迷

▲世界12強棒球賽 。(圖/悍創提供)

記者王真魚/綜合報導

2024年世界12強棒球賽B組預賽11月13日在台北大巨蛋登場,門票銷售情況十分火熱。今日中信卡友優先購票階段,台灣對戰韓國和日本的賽事門票幾乎瞬間售罄,其他場次也銷售超過八成。明日中午12時起將全面開放售票,預計將再掀一波搶票熱潮。

本次售票分三階段進行:9月底已售完的限量套票(每場約1200套)、今日中信卡友優先購票(每場約10000張),以及明日全面開放售票(剩餘票數)。

中華隊隊五場比賽皆在台北大巨蛋舉行,賽程如下:

11月13日 vs 韓國(18:30)

11月14日 vs 多明尼加(18:30)

11月16日 vs 日本(18:00)

11月17日 vs 澳洲(18:30)

11月18日 vs 古巴(18:30)

若每場均滿座,5戰預計將有超過16萬名觀眾進場觀戰。

此外,12強中華隊預計10月7日召開記者會公布最終28人名單,屆時也會公布與捷克交流賽資訊。

中華隊預計10月底開始集訓,並於11月2-3日在大巨蛋與捷克國家隊進行熱身賽,為正式賽事做最後準備。

12強共12隊參戰,包括墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、台灣、日本、委內瑞拉、波多黎各、韓國、古巴、澳洲和巴拿馬。A、B 兩組各在組內進行單循環賽,各組進行6場比賽。

分組前2名晉級複賽。複賽於12月21日在日本東京巨蛋開打,決賽同樣在東京巨蛋,為11月24日。