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12強台韓台日戰秒殺！5戰門票明午全面開搶　大巨蛋估迎16萬球迷

▲世界12強棒球賽票價 。（圖／悍創提供）

▲世界12強棒球賽 。（圖／悍創提供）

記者王真魚／綜合報導

2024年世界12強棒球賽B組預賽11月13日在台北大巨蛋登場，門票銷售情況十分火熱。今日中信卡友優先購票階段，台灣對戰韓國和日本的賽事門票幾乎瞬間售罄，其他場次也銷售超過八成。明日中午12時起將全面開放售票，預計將再掀一波搶票熱潮。

本次售票分三階段進行：9月底已售完的限量套票（每場約1200套）、今日中信卡友優先購票（每場約10000張），以及明日全面開放售票（剩餘票數）。

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中華隊隊五場比賽皆在台北大巨蛋舉行，賽程如下：

11月13日 vs 韓國（18:30）
11月14日 vs 多明尼加（18:30）
11月16日 vs 日本（18:00）
11月17日 vs 澳洲（18:30）
11月18日 vs 古巴（18:30）

若每場均滿座，5戰預計將有超過16萬名觀眾進場觀戰。

此外，12強中華隊預計10月7日召開記者會公布最終28人名單，屆時也會公布與捷克交流賽資訊。

中華隊預計10月底開始集訓，並於11月2-3日在大巨蛋與捷克國家隊進行熱身賽，為正式賽事做最後準備。

12強共12隊參戰，包括墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、台灣、日本、委內瑞拉、波多黎各、韓國、古巴、澳洲和巴拿馬。A、B 兩組各在組內進行單循環賽，各組進行6場比賽。

分組前2名晉級複賽。複賽於12月21日在日本東京巨蛋開打，決賽同樣在東京巨蛋，為11月24日。

關鍵字： 棒球12強賽門票觀眾台北大巨蛋

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