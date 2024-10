搶七0比3落後超級逆轉　艾卡拉茲三盤力退球王辛納北京賽勇奪冠軍

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年北京網球公開賽決賽,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)克服決勝盤搶七0比3落後的絕境,鏖戰3小時21分鐘後成功以6比7(8)、6比4、7比6(3)大逆轉義大利現任球王辛納(Jannik Sinner),艾卡拉茲生涯首度在北京稱霸,寫下個人紀錄。

這場在北京舉行的ATP500巡迴賽冠軍戰,可以說是含金量十足,艾卡拉茲和辛納在本季都各奪下兩座大滿貫;首盤艾卡拉茲率先完成破發,取得5比2領先,此時辛納後來居上連趕3局將比數扳至5比5,在搶7中辛納化解3個盤末點,逆轉以8比6拿下第一盤。

次盤艾卡拉茲重振旗鼓,在第9局完成關鍵破發,隨後保發成功以6比4拿下第二盤,雙方回到原點;決勝盤兩人互有來回後又戰至搶7,艾卡拉茲克服0比3落後的險境,戲劇性的連奪7分向比賽畫下句點,成為血戰3小時21分鐘的最後贏家。

「他可能兩盤獲勝,我也可能兩盤取勝,他也可能在三盤決勝,這是一場非常接近的比賽,」賽後艾卡拉茲意猶未盡的說道,「辛納,他再一次證明了他是世界上最好的球員之一,至少對我來說是這樣,他所發揮的水準令人難以置信,這確實是一項高品質的網球競技,無論是身體上還是精神上,他都是一頭野獸。」

“It was a really special win for me. Lifting this trophy in front of my team, part of my family, it was a great moment." @carlosalcaraz after defeating World No. 1 Jannik Sinner to win the #2024ChinaOpen finals. #AllForPassion pic.twitter.com/nIcjTq4Bua