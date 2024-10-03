搶七0比3落後超級逆轉　艾卡拉茲三盤力退球王辛納北京賽勇奪冠軍

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年北京網球公開賽決賽，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服決勝盤搶七0比3落後的絕境，鏖戰3小時21分鐘後成功以6比7（8）、6比4、7比6（3）大逆轉義大利現任球王辛納（Jannik Sinner），艾卡拉茲生涯首度在北京稱霸，寫下個人紀錄。

這場在北京舉行的ATP500巡迴賽冠軍戰，可以說是含金量十足，艾卡拉茲和辛納在本季都各奪下兩座大滿貫；首盤艾卡拉茲率先完成破發，取得5比2領先，此時辛納後來居上連趕3局將比數扳至5比5，在搶7中辛納化解3個盤末點，逆轉以8比6拿下第一盤。

次盤艾卡拉茲重振旗鼓，在第9局完成關鍵破發，隨後保發成功以6比4拿下第二盤，雙方回到原點；決勝盤兩人互有來回後又戰至搶7，艾卡拉茲克服0比3落後的險境，戲劇性的連奪7分向比賽畫下句點，成為血戰3小時21分鐘的最後贏家。

Just enjoy them @carlosalcaraz & Jannik Sinner played a classic in Beijing #2024ChinaOpen pic.twitter.com/IdssdRfTO4 — Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2024

「他可能兩盤獲勝，我也可能兩盤取勝，他也可能在三盤決勝，這是一場非常接近的比賽，」賽後艾卡拉茲意猶未盡的說道，「辛納，他再一次證明了他是世界上最好的球員之一，至少對我來說是這樣，他所發揮的水準令人難以置信，這確實是一項高品質的網球競技，無論是身體上還是精神上，他都是一頭野獸。」

“It was a really special win for me. Lifting this trophy in front of my team, part of my family, it was a great moment." @carlosalcaraz after defeating World No. 1 Jannik Sinner to win the #2024ChinaOpen finals. #AllForPassion pic.twitter.com/nIcjTq4Bua — China Open (@ChinaOpen) October 2, 2024

比賽結束後，艾卡拉茲贏得本季雙方交鋒的三場比賽全部勝利（印第安泉、法網、北京），現在以6勝4敗的對戰紀錄領先辛納；今天在進入決勝盤搶七之前，辛納贏得過去19場搶七中的18場，但艾卡拉茲從0比3落後到反敗為勝，打出了他自己認為本場比賽中最好的網球。

「我從未失去希望，」艾卡拉茲表示，「我不會說謊，當時三分落後，他兩次小破發，我並沒有失去希望，我想，好吧，我必須付出我所擁有的一切，努力讓自己有機會接近，我打出了很好的得分，只是為了追回當初那三分，在那之後我就想繼續努力，如果我失去了它，至少我會去爭取，所以這就是我那一刻的想法。」

Felicidades @carlosalcaraz me alegra mucho verte sonreir y me encanta verte jugar sigue asi campeon con esa misma alegria y esa sonrisa pic.twitter.com/byfM03qSRj — fernando eyzaguirre (@fernandoeyzag) October 2, 2024

隨著艾卡拉茲在北京硬地球場封王，艾卡拉茲還成為2009年以來，史上首位在硬地、紅土和草地三種不同場地都贏得ATP500等級冠軍的球員。

「整整一周我都打出了很棒的網球，」艾卡拉茲最後談到自己在北京的比賽時說道，「也許有時候在比賽中運氣會偏向我這邊，但總結來說，我在場上感覺很好，在場外也感覺很好，和我的球隊一起感覺也很好，我想我在北京度過的這一周再好不過了，我會努力繼續下去。」