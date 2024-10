關鍵安助皇家順利聽牌　小惠特：夢想成真

▲小惠特(Bobby Witt Jr)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(2日)凌晨美聯外卡系列賽G1由皇家客場交手強敵金鶯,本戰雙方上演投手大戰,皇家靠著當家游擊小惠特(Bobby Witt Jr)在6局上半的適時安打,最終就以1比0力退金鶯搶下聽牌勝,好表現也讓他賽後直呼「夢想成真」。

本場比賽雙方上演一場投手大戰,皇家隊在6局上半率先把握機會,賈西亞(Maikel Garcia)選到四壞球保送後,成功盜上二壘,接著小惠特敲出三、游間穿越安打,助隊取得1比0領先,打破比賽僵局。

先發投手方面,首次在季後賽先發的皇家王牌左投拉根斯(Cole Ragans)表現近乎完美,主投6局僅被敲出4支零星安打,飆出8次三振沒有四壞、沒有失分;5局下半拉根斯展現王牌氣勢,在一、三壘有人的局面下接連三振金鶯麥肯(James McCann)與韓德森(Gunnar Henderson)力保不失,無奈拉根斯隨後因左小腿抽筋提前退場,沒能續投。

Cole Ragans is AMPED UP after getting out of that jam! #Postseason pic.twitter.com/3AXc6swFYe