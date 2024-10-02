關鍵安助皇家順利聽牌　小惠特：夢想成真

▲小惠特（Bobby Witt Jr）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（2日）凌晨美聯外卡系列賽G1由皇家客場交手強敵金鶯，本戰雙方上演投手大戰，皇家靠著當家游擊小惠特（Bobby Witt Jr）在6局上半的適時安打，最終就以1比0力退金鶯搶下聽牌勝，好表現也讓他賽後直呼「夢想成真」。

本場比賽雙方上演一場投手大戰，皇家隊在6局上半率先把握機會，賈西亞（Maikel Garcia）選到四壞球保送後，成功盜上二壘，接著小惠特敲出三、游間穿越安打，助隊取得1比0領先，打破比賽僵局。

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先發投手方面，首次在季後賽先發的皇家王牌左投拉根斯（Cole Ragans）表現近乎完美，主投6局僅被敲出4支零星安打，飆出8次三振沒有四壞、沒有失分；5局下半拉根斯展現王牌氣勢，在一、三壘有人的局面下接連三振金鶯麥肯（James McCann）與韓德森（Gunnar Henderson）力保不失，無奈拉根斯隨後因左小腿抽筋提前退場，沒能續投。

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金鶯打線在8局下半發動攻勢，2出局一、二壘有人，此時皇家直接推出終結者厄塞格（Lucas Erceg），厄塞格成功讓強打桑坦德（Anthony Santander）擊出滾地出局，9局下半也順利關門，皇家4任投手合力演出完封，終場就以1比0收下比賽，搶下聽牌勝。

「我說，夢想成真，這就是你想去的地方（季後賽），」小惠特賽後開心表示，「這就是你想要進入的地方，這就是讓你成為棒球運動員的原因，這就是你的夢想。」

小惠特今年以211支安打與3成32的打擊率領先聯盟，他在6局上半成功從2021年國聯賽揚獎得主伯恩斯（Corbin Burnes）手中敲出致勝安打，成為比賽轉捩點。

「他那次的揮棒非常糟糕，接觸很弱，所以這是一個非常好的投球，」伯恩斯賽後解釋，「小惠特打的並不重，他只是找到了一個漏洞，這就是區別。」