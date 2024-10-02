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大谷翔平效應！MLB亞洲觀眾暴增32%　聯盟主席盛讚歷史性表現

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟公布本季例行賽收視率數據，美國以外的觀眾人數增加18%，尤其亞洲更是大幅增加32%，美國例行賽總觀賽人數達到2017年以來最佳。大聯盟表示，「大谷翔平、今永昇太、山本由伸等球員的優異表現造成轟動。」

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，「從我們追蹤球迷參與度的各種方式來看，各年齡層的球迷在過去兩個賽季更加熱情。延續去年的趨勢，2024年因歷史性的表現、新興年輕球星等一系列特別活動，以及聯盟冠軍爭奪戰都令人難忘。感謝球迷支持，期待令人興奮的季後賽。」

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大聯盟今年總觀賽人數為71,348,366人，比2023年賽季增加1%。這是自2011至2012年以來首次連續兩個賽季觀賽人數增長。與2022年相比，平日觀賽人數增加了13%。MLB.TV創下了145億分鐘觀看時間的新紀錄，比2023年增加14%。MLB.TV史上十個觀看量最大的日子中有七個發生在本賽季。大聯盟社群也有大幅度成長，Instagram（增長28%）、X/Twitter（69%）、Facebook（17%）和YouTube（33%）。

今年是大谷翔平轉戰道奇第一年，他以打擊率.310、54轟、130打點、59次盜壘、OPS 1.036的成績表現。他創下史無前例的「50轟、50盜」紀錄，連續兩年奪得全壘打王，成為日本首位打點王，演出歷史性的賽季。此外，山本由伸的第一個大聯盟球季，也以7勝2敗、防禦率3.00結束賽季。

今永昇太加入小熊後，累計15勝3敗，奪174次三振，防禦率2.91。同隊鈴木誠也轟出21發全壘打，創下日本右打者在大聯盟最多紀錄。雖然球隊未能晉級季後賽，但他們的表現有目共睹。

本季大聯盟在韓國展開海外開幕戰，由道奇、教士對戰。其中擁有達比修有、松井裕樹的教士也闖進季後賽，可以說是日本球員在大聯盟大放異彩的球季。大聯盟表示，「日本的NHK連續4年觀眾人數增加，平均近220萬人次觀眾。」

2025年道奇與小熊將在日本進行大聯盟海外開幕戰，預料亞洲圈的大聯盟關注度將持續延續下去。

關鍵字： 大聯盟例行賽觀賽人數大谷翔平日本球員

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