兄弟張士綸二軍打擊王和盜壘王感謝教練　桃猿林耀煌也擁打擊雙冠

▲二軍個人獎，打擊王和盜壘王兄弟張士綸。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒大聯盟二軍年度獎項頒獎儀式於斗六棒球場舉行，樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟及味全龍等隊伍的選手均有出色表現，獲得各項獎項肯定。

樂天桃猿隊的温展樂、劉家翔及林耀煌分別獲得中繼王、三振王及安打王與打點王的榮譽。温展樂今年從自主培訓選手轉為正式球員，去年休賽季時有另外自主訓練加強身體素質，今年球季中間有遇到體力上無法負荷的狀況，不過後面有調整回來，「其實今年設定的目標就是成為正式球員，很開心自己完成這個目標，也很榮幸自己可以拿到中繼王，接下來會繼續把自己的身體素質拉高，希望明年能在一軍穩定出賽。」

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▲二軍個人獎，中繼王溫展樂。（圖／中職提供）

劉家翔今年二軍訓練有成，以65次三振收下三振王寶座，他坦言其實自己剛開季的丟球狀況沒有太好，但教練給予很多空間及時間讓他去調整，後面漸入佳境、慢慢變好，控球有提升才能拿到這個獎項。

▲二軍個人獎，三振王劉家翔。（圖／中職提供）

囊括安打王及打點王的林耀煌，認為自己在打擊上有所進步，二軍教練都有設定一些目標讓他去完成，自己也是朝著他們的安排去前進，能夠拿到這兩個獎，林耀煌也表達喜悅的心情，認為獲獎不僅是一個過程，也代表著自己今年的豐收成果。

▲二軍個人獎，林耀煌。（圖／中職提供）

富邦悍將隊的投手藍愷青獲得救援王殊榮，他表示，希望將二軍的穩定度帶到一軍賽場。中信兄弟隊的張士綸以打擊率0.343、17次盜壘成功，包辦打擊王和盜壘王兩座獎項，他感謝教練在他遇到瓶頸時給予適時的調整，接下來秋訓、休賽季、春訓希望能增加體重，讓自己的長打有所提升。

味全龍隊的黃柏豪獲得全壘打王獎項，他感謝教練團給他機會，並表示非常開心能再次拿到全壘打王。他的目標是期許能跟球隊一起全力以赴，拿下繼2020年之後的第二座二軍年度總冠軍。

芮恩美學中職二軍總冠軍賽將在雲林斗六棒球場、台南市立棒球場開打，由味全龍交手統一7-ELEVEn獅，球迷朋友可以透過有線電視華視教育體育文化台、網路直播公視 、CPBL TV、CPBL YouTube頻道收看賽事。

▲二軍個人獎，救援王藍愷青。（圖／中職提供）

▲二軍個人獎。（圖／中職提供）