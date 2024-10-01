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明星賽球衣太醜！大聯盟恢復穿各隊球衣　例行賽球衣也將改良

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

MLB大聯盟全明星賽球衣的設計，被球迷批評真的太醜，大聯盟今天宣布，從明年起，全明星賽中的球員將重新穿上各自球隊的主客場球衣，取代備受嘲諷的美國聯盟和國家聯盟專屬球衣。

大聯盟連續4年皆採取讓入選球員穿著特製球衣出賽，今年美聯球員穿著以淺褐色為主、袖子和字母為鮭魚紅色的上衣和褲子，國聯方面球員則是身穿黑色上衣，字母和數字為藍色，兩隊制服一出來馬上招來大量批評，毫無美感的設計也讓眾多球迷傻眼。

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此外，大聯盟今年例行賽新球衣也出現多種問題被嚴厲批評，包括背面字母較小、幾乎透明的褲子和顯示汗漬的灰色面料，遭到球員投訴。

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟明星賽球衣 。（圖／達志影像／美聯社）

大聯盟在進行了全面調查後，正式回應球員的批評，進行包括加大的球員名牌、刺繡袖章和允許褲子全方位定制的變更。他們還將使用2023年使用的材料製作灰色球衣，並計劃在2026年引進新球衣。

但大聯盟並未放棄明星賽專屬球衣，雖然明星賽球員將恢復穿著各自球隊的制服，但球員在訓練日仍將穿著特別的明星賽制服，觀看全壘打大賽的球員也將穿明星賽制服，而參加大賽的球員將穿著他們的主場制服。此外，大聯盟還將製作全明星球帽。

關鍵字： MLB棒球

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