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戴資穎退賽恐遭罰16萬！年終賽拉警報　生涯最終戰可能時間曝

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎昨(9月30日)赴高雄長庚醫院檢查傷勢，確定退出超級500系列北極公開賽和超級750系列丹麥公開賽，專心養膝傷，不過根據世界羽聯(BWF)規定，小戴恐因缺席丹麥賽而被罰款5000美元(約16萬台幣)，年終賽也拉警報。

羽球生涯進入最後倒數的戴資穎，在巴黎奧運後強忍雙膝傷勢連打日本公開賽、台北公開賽、香港公開賽和中國公開賽，這4站她2度提前退賽。在中國賽首輪鏖戰43分鐘落敗後，她曾道出內心的難熬，「這些難受的日子，還在進行著，不確定該怎麽繼續下去。」

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戴資穎昨日到高雄長庚醫院做進一步檢查，確認膝傷狀況，決定退出10月8日開打的北極賽和10月15日點燃戰火的丹麥賽，其中丹麥賽為超級750系列賽事，根據BWF的規定，單打世界前15名、雙打前10名的選手，不得缺席超級750系列以上的賽事，否則就要被罰5000美元(約16萬台幣)，目前世界第5的小戴恐難逃罰款。

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

戴資穎本周在年終賽積分榜上的排名仍是第12， 本季世界巡迴賽僅剩8站，丹麥賽和中國大師賽為750等級賽事；北極賽與日本大師賽是500等級，其餘都是300等級的比賽，若想擠進年終賽積分榜前8名，取得年終賽參賽資格， 這每一站都是關鍵，現在局面對小戴不利。

深受傷勢困擾的戴資穎若無法取得年終賽門票，她生涯「最終戰」可能會是11月超級500系列日本賽或超級750系列中國大師賽。

關鍵字： BWF戴資穎羽球

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