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多虧球迷才能拋彩帶！兄弟目標年度第一　平野惠一：不能鬆懈

記者楊舒帆／桃園報導

中信兄弟下半季奪冠，但還沒確定年度第一的席位，總教練平野惠一坦言，還沒辦法好好享受，身為總教練必須為其他選手著想，無法全心全意享受勝利喜悅。

▲▼中信兄弟總教練平野惠一帶領球隊奪得下半季冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中信兄弟總教練平野惠一帶領球隊奪得下半季冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼中信兄弟總教練平野惠一帶領球隊奪得下半季冠軍。（圖／記者李毓康攝）

兄弟球迷在桃園棒球場拋下黃彩帶慶祝下半季冠軍，平野惠一表示，「看到球迷進場是最開心的事，而今天也打了不錯的比賽，把勝利呈現給球迷，全國球迷都來這裡為大家加油，下半季冠軍是好的方向。」

「還不能鬆懈！」兄弟目標是全年戰績第一，平野惠一坦言，「今天結束之後馬上要轉換心情，面對下一場比賽。不會去想其他球隊戰況。最重要的是一場一場穩穩拿下，變得更強、更好。不要忘記去年的悔恨與不甘心。」

即使此戰順利贏球奪冠，平野惠一也沒有露出太多喜悅，他坦言，「身為總教練最困難的點是，即使今天贏球，還是以球員狀況不好，甚至二軍選手因沒辦法升上一軍而有不甘心的心情，一軍也有人帶有傷勢。即使贏球，仍有不安和疑慮，無法全心全意享受勝利喜悅，身為總教練必須要為其他選手著想。」

拿到季冠軍只是階段性的任務，平野惠一認為，「多虧球迷、多虧球團的大家、甚至二軍所有球員與教練團，還有球團的行政人員，多虧這些人的力量才能拿到下半季冠軍。身為總教練有個目標，就是讓這支球隊，在自己不在的時候也能一直維持著強隊的狀態。我們還在奪冠的路途當中。」

關鍵字： 中信兄弟總教練平野惠一下半季冠軍球迷影音

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