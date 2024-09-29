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恩比德投身費城公益　為了車禍過世弟弟建立球場

 ▲▼美國男籃恩比德(Joel Embiid)。（圖／路透）

▲▼恩比德。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城76人球星恩比德（Joel Embiid） 在職業生涯中為費城的社區營造捐贈了數百萬美元，包括將全明星賽的獎金捐贈給當地收容所，或幫助低收家庭減輕租金與抵押貸款負擔，以及在2020年與76人隊的股東們共同捐贈130萬美元給賓州醫學中心，以支援新冠病毒抗體測試。美國時間周五，恩比德替「In Memory of Arthur（紀念亞瑟）球場」舉辦了開幕派對，這座球場是為了紀念恩比德逝去的弟弟所建。

恩比德出生於喀麥隆的首都雅溫得，他的弟弟亞瑟（Arthur Embiid）在2014年因車禍去世，年僅13歲。恩比德為了紀念弟弟，先替自己的兒子取名亞瑟。之後建造了「紀念亞瑟」球場來紀念弟弟，也在76人隊的新訓練中心，放了一幅「紀念亞瑟」球場的鳥瞰壁畫。

「想到這一切，還是很艱難。」恩比德談到他的兄弟時說，「弟弟也是我會這樣做（公益）的原因之一，他愛關心人，總是樂於回饋社會。」

恩比德補充道，「自從我離開喀麥隆後，我沒有見過他，但在他去世後回去聽到的故事，讓我感受到他對社會的影響力。」

恩比德用家族名Embiid替活動命名，這活動為當地孩子提供籃球和足球訓練、街區遊戲、食物和娛樂。今年夏天，此非營利組織「費城青年籃球」開設了價值3600萬美元的Alan Horwitz霍維茨「第六人」中心，獲得了恩比德長期的贊助支持。

 
關鍵字： NBA恩比德

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