恩比德投身費城公益　為了車禍過世弟弟建立球場

費城76人球星恩比德(Joel Embiid) 在職業生涯中為費城的社區營造捐贈了數百萬美元,包括將全明星賽的獎金捐贈給當地收容所,或幫助低收家庭減輕租金與抵押貸款負擔,以及在2020年與76人隊的股東們共同捐贈130萬美元給賓州醫學中心,以支援新冠病毒抗體測試。美國時間周五,恩比德替「In Memory of Arthur(紀念亞瑟)球場」舉辦了開幕派對,這座球場是為了紀念恩比德逝去的弟弟所建。

Joel Embiid just surprised a bunch of kids at his "In Memory of Arthur" block party, spearheaded by PYB. He'll be speaking to the group in a few minutes.

恩比德出生於喀麥隆的首都雅溫得,他的弟弟亞瑟(Arthur Embiid)在2014年因車禍去世,年僅13歲。恩比德為了紀念弟弟,先替自己的兒子取名亞瑟。之後建造了「紀念亞瑟」球場來紀念弟弟,也在76人隊的新訓練中心,放了一幅「紀念亞瑟」球場的鳥瞰壁畫。

「想到這一切,還是很艱難。」恩比德談到他的兄弟時說,「弟弟也是我會這樣做(公益)的原因之一,他愛關心人,總是樂於回饋社會。」

Joel Embiid said his late brother, Arthur, was "someone that cared about everybody" and that was "always giving back." He heard a lot of great stories about him when he went back to Cameroon after his death.

恩比德補充道,「自從我離開喀麥隆後,我沒有見過他,但在他去世後回去聽到的故事,讓我感受到他對社會的影響力。」

forever Philly. ????❤️@JoelEmbiid hosting 'In Memory of Arthur' Block Party for the youth as he celebrates his commitment to the city of Philadelphia.



mural by Tiff Urquhart

恩比德用家族名Embiid替活動命名,這活動為當地孩子提供籃球和足球訓練、街區遊戲、食物和娛樂。今年夏天,此非營利組織「費城青年籃球」開設了價值3600萬美元的Alan Horwitz霍維茨「第六人」中心,獲得了恩比德長期的贊助支持。