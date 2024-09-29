6局優質先發奪生涯第262勝　韋蘭德：復出後感覺最好的一場

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人賽揚名投韋蘭德（Justin Verlander）在今天（台灣時間29日）對陣守護者的比賽中主投6局被敲出7支安打，送出5次三振責失3分，繳出優質先發，率領球隊最終以4比3收下勝利；近期狀況低迷的韋蘭德終於繳出一場好投，也讓他賽後直呼，「這可能是我復出後感覺最好的一次。」

1局上半太空人靠著德森佐（Zach Dezenzo）的適時安打先馳得點取得1比0領先，但守護者打線馬上在下個半局憑藉著拉米瑞茲（Jose Ramirez）賽季第39轟予以回應，這是一發超前比數的兩分砲，守護者2比1領先。

39 FOR JOSÉ RAMÍREZ!



He's ONE home run away from a 40/40 season! pic.twitter.com/nEFDiCpjoz — MLB (@MLB) September 28, 2024

2局上半，守護者先發右投萊福利（Ben Lively）控球失準，在滿壘的時候投出四壞球保送再掉一分，隨後游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）發生要命傳球失誤，太空人兵不血刃輕鬆跑回2分，以4比2要回領先。

3局下半拉米瑞茲敲出高飛犧牲打幫助守護者將分差追至僅剩1分，但韋蘭德在比賽後段及時回穩沒有再失分，最後繳出6局失3分的優質先發，與此同時接替而上的三任牛棚也相繼守成，終場太空人就以4比3收下勝利，韋蘭德成功摘下賽季第5勝、生涯第262勝。

Justin Verlander received both Player & Pitcher of the Game belts after the game. Told us, “I worked hard for this.” pic.twitter.com/3xhALgXkDW — Julia Morales (@JuliaMorales) September 29, 2024

「我為此付出了很大的努力，這可能是我復出後感覺最好的一次，」韋蘭德賽後說，「我很現實，我知道我還沒有達到我需要的敏銳程度，但我覺得我正在朝著正確的方向前進。」

守護者強打拉米瑞茲今天3打數2安打（含1轟），進帳3分打點，打擊率升至2成79，本季拉米瑞茲已經累積39轟、39支二壘安打和41次盜壘，成為史上第3位單季至少繳出38轟、38二壘打和40盜壘的球員；此外拉米瑞茲距離成為大聯盟史上第七位單季「40轟、40盜」的球員僅差一支全壘打。

「拉米瑞茲是一位令人難以置信的打者，你必須向他致敬，」韋蘭德最後表示，「我那顆投球不錯，但他擊中了，令人印象深刻。」