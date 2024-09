6局優質先發奪生涯第262勝　韋蘭德：復出後感覺最好的一場

▲韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓太空人賽揚名投韋蘭德(Justin Verlander)在今天(台灣時間29日)對陣守護者的比賽中主投6局被敲出7支安打,送出5次三振責失3分,繳出優質先發,率領球隊最終以4比3收下勝利;近期狀況低迷的韋蘭德終於繳出一場好投,也讓他賽後直呼,「這可能是我復出後感覺最好的一次。」

1局上半太空人靠著德森佐(Zach Dezenzo)的適時安打先馳得點取得1比0領先,但守護者打線馬上在下個半局憑藉著拉米瑞茲(Jose Ramirez)賽季第39轟予以回應,這是一發超前比數的兩分砲,守護者2比1領先。

39 FOR JOSÉ RAMÍREZ! He's ONE home run away from a 40/40 season! pic.twitter.com/nEFDiCpjoz

2局上半,守護者先發右投萊福利(Ben Lively)控球失準,在滿壘的時候投出四壞球保送再掉一分,隨後游擊手羅奇歐(Brayan Rocchio)發生要命傳球失誤,太空人兵不血刃輕鬆跑回2分,以4比2要回領先。

3局下半拉米瑞茲敲出高飛犧牲打幫助守護者將分差追至僅剩1分,但韋蘭德在比賽後段及時回穩沒有再失分,最後繳出6局失3分的優質先發,與此同時接替而上的三任牛棚也相繼守成,終場太空人就以4比3收下勝利,韋蘭德成功摘下賽季第5勝、生涯第262勝。

Justin Verlander received both Player & Pitcher of the Game belts after the game. Told us, “I worked hard for this.” pic.twitter.com/3xhALgXkDW