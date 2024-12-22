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諸羅山盃／聯合國軍團！新加坡集結5國球員　台灣小將開轟嗨翻

▲諸羅山盃新加坡少棒。（圖／記者楊舒帆攝）

▲諸羅山盃新加坡少棒，台灣父子檔父親黎世俊（中）與兩位兒子一起享受棒球樂趣。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

新加坡少棒今年第3次來台參加諸羅山盃少棒，全隊宛如聯合國，包含新加坡、日本、韓國、台灣及美國籍的球員，22日對戰桃園水美演出7比6逆轉勝。

來自台灣的黎宇昕擔任先發投手，雖然1局上掉5分，但他在2局下轟出全壘打帶起反攻士氣，全隊都跑到本壘為他慶祝，3局下更靠著單局4支安打、3次保送灌進6分，將比分超前為7比6。黎宇昕先發2.2局失6分，最終靠著全隊逆轉奪下勝投。黎宇昕敲出生涯在正規球場的首轟相當開心，他坦言：「投球狀態有點不佳。」

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▲諸羅山盃新加坡少棒。（圖／記者楊舒帆攝）

▲諸羅山盃新加坡少棒。（圖／記者楊舒帆攝）

各國球員因喜愛棒球而聚集，這支新加坡BCS社區球隊已經成立25年，目前從U8至U15超過100名球員，黎宇昕的父親黎世俊也在教練團陣中，這次來台灣參賽的U12球員有14人，彼此用英文溝通沒有隔閡。

監督是日籍的田戶勵，他表示：「球員表現很棒，每場比賽都超乎預期，黎宇昕本身就有實力，把球打得越來越遠。」他也提到，在訓練中有融入日式風格，希望小球員能做好基本功。

黎世俊透露：「在新加坡沒有正規球場，大家在公園草地上打球，來台第一次看到正式球場很興奮，即使很克難也玩得很開心。我們每年參加4個海外比賽，除了諸羅山盃之外，還有日本IBA軟式少棒等賽事，平時美國學校也會一起比賽。」

▲諸羅山盃新加坡少棒。（圖／記者楊舒帆攝）

▲諸羅山盃新加坡少棒。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 少棒台灣新加坡諸羅山盃黎宇昕

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