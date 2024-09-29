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大谷打點、全壘打王幾乎拿下　明日與艾瓦雷茲爭打擊王　

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日在客場出賽，面對科羅拉多落磯隊，擔綱指定打擊，排在第一棒。首打席，大谷擊出直擊右外野全壘打牆的安打，第6局敲出右外野安打，連續四場比賽都有雙安表現。大谷正在爭取三冠王頭銜，本季打點王及全壘打王幾乎確定能穩穩拿下，僅差打擊王。目前打擊率3成10排行國聯第二，些微落後排行第一的教士艾瓦雷茲（Luis Arraez）的3成14。

與大谷爭奪打擊王的艾瓦雷茲，在今日教士對響尾蛇的比賽中缺席，打擊率維持3成14不變。目前艾瓦雷茲的成績為634打數199安打，打擊率3成14（0.3138）；而大谷則是632打數196安打，打擊率3成10（0.3101）。

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道奇隊和教士隊將於明天（30日）迎來各自的例行賽最終戰。

▲▼艾瓦雷茲。（圖／路透）

▲▼艾瓦雷茲。（圖／路透）

根據統計，在艾瓦雷茲不再出戰的情況下，大谷最少需要單場擊出4支安打，達到單季200安，才有機會逆轉奪下打擊王。如果艾瓦雷茲出場，並且打擊率下降，而大谷的打擊率上升，則情況如下：

艾瓦雷茲成績：
單場1支0，打擊率3成133。
單場2支0，打擊率3成128。
單場3支0，打擊率3成124。
單場4支0，打擊率3成119。
單場5支0，打擊率3成114。
單場4支1，打擊率3成134。
單場5支1，打擊率3成129。

大谷翔平成績：
單場1支1，打擊率3成112。
單場2支1，打擊率3成107。
單場2支2，打擊率3成123。
單場3支1，打擊率3成102。
單場3支2，打擊率3成118。
單場3支3，打擊率3成133。
單場4支2，打擊率3成113。
單場4支3，打擊率3成128。
單場4支4，打擊率3成144。
單場5支2，打擊率3成108。
單場5支3，打擊率3成124。
單場5支4，打擊率3成139。
單場5支5，打擊率3成155。

關鍵字： MLB大谷翔平艾瓦雷茲打擊王

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