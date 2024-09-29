道奇鎖定國聯頭號種子　戰績聯盟最佳握有季後賽主場優勢

▲洛杉磯道奇國西封王。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著費城費城人今天（29日）3比6不敵華盛頓國民，剛在國聯西區封王的洛杉磯道奇確定成為國聯頭號種子，此外道奇也將是全大聯盟戰績最好的球隊，將在季後賽各個系列賽都握有主場優勢。

The Los Angeles Dodgers are officially the No. 1 seed in the NL



They have home field advantage for the entire postseason! #LetsGoDodgers pic.twitter.com/rQLvoNi4Cs [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2024

道奇27日擊敗同區第二的聖地牙哥教士，實現國聯西區三連霸，隊史第22度在分區封王，獨居史上第2多，同時也是近12年的第11座分區冠軍；憑藉頭號種子的身份，道奇將在首輪輪空，並於台灣時間10月5日主場迎戰教士、大都會、勇士、釀酒人之間的國聯外卡系列賽贏家。

The Dodgers have clinched the #1 seed in the National League!#Postseason pic.twitter.com/vmPbnal65j — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 28, 2024

道奇就算今明兩戰都輸給落磯，戰績仍是國、美聯之冠，因此道奇除了擁有國聯分區系列賽、聯盟冠軍賽的主場優勢之外，也將有2024年世界大賽的全主場優勢（成功打進的話）。