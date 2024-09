道奇鎖定國聯頭號種子　戰績聯盟最佳握有季後賽主場優勢

▲洛杉磯道奇國西封王。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

隨著費城費城人今天(29日)3比6不敵華盛頓國民,剛在國聯西區封王的洛杉磯道奇確定成為國聯頭號種子,此外道奇也將是全大聯盟戰績最好的球隊,將在季後賽各個系列賽都握有主場優勢。

The Los Angeles Dodgers are officially the No. 1 seed in the NL



They have home field advantage for the entire postseason! #LetsGoDodgers pic.twitter.com/rQLvoNi4Cs