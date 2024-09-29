運動雲

>

海盜斯肯斯達標締百年紀錄　洋基賈吉單場5K生涯第3次　

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（29日）在主場交手匹茲堡海盜，賈吉（Aaron Judge）上一戰輪休後本場比賽回歸打線，賈吉單場5次打擊毫無建樹，且通通遭到三振，生涯第三次單場5K；海盜先發斯肯斯先發2局無失分，是自1918年佩里（Scott Perry）以來，第一位自責分率低於2且單賽季至少先發23次的新秀投手，締造紀錄。

今天海盜推派出來的先發是「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes），他在1局下半用99英里速球以及86英里滑切球接連三振洋基明星外野手索托（Juan Soto）和賈吉，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

總計斯肯斯今天先發兩局飆出3次三振，沒有被敲安打、無失分，防禦率降至1.96；根據STATS統計紀錄指出，斯肯斯是自1918年佩里以來，第一位自責分率低於2且單賽季至少先發23次的新秀投手。

打線方面海盜今天火力四射，葛蘭達（Yasmani Grandal）、岡薩雷茲（Nick Gonzales）、庫克（Billy Cook）、特里奧洛（Jared Triolo）和約克（Nick Yorke）都有開轟紀錄，反觀洋基僅靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）擊出陽春砲和二壘安打進帳2分打點，索托與史坦頓（Giancarlo Stanton）則各挹注1分打點，終場海盜就以9比4順利贏球。

賈吉單場5打數全數吞K，為生涯第3次；目前累積58轟的賈吉要挑戰生涯第二度單一賽季60轟只剩明天最後一場，而賽後他的打擊率降至3成22，仍落後皇家當家遊擊手小惠特（Bobby Witt Jr），和美聯打擊三冠王漸行漸遠。

海盜斯肯斯方面，本季他在23場先發、133局投球局數中取得11勝3敗的傲人成績，自責分率則低到只有1.96，此外斯肯斯還飆出170次三振，展現當家王牌本色；「能夠完成這個賽季真是太酷了，」斯肯斯賽後激動說道，「在這裡做到這一點很酷，在對陣這個陣容時也很酷。」

關鍵字： MLB紐約洋基匹茲堡海盜賈吉斯肯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

完全不知道神秘嘉賓是賴清德　潘威倫：看到畫面很震驚

完全不知道神秘嘉賓是賴清德　潘威倫：看到畫面很震驚

張育成延長賽致勝3分砲　悍將贏了讓台鋼拿到狀元籤

張育成延長賽致勝3分砲　悍將贏了讓台鋼拿到狀元籤

大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

徐基麟、王凱程本季難回歸　王建民提出頂替人選

徐基麟、王凱程本季難回歸　王建民提出頂替人選

全部隊友都有好表現　德保拉：讓我有飯吃

全部隊友都有好表現　德保拉：讓我有飯吃

接到墨西哥邀請投12強　魔神樂許願：跟中華隊一起晉級

接到墨西哥邀請投12強　魔神樂許願：跟中華隊一起晉級

陳柏豪打破土投救援紀錄　不忘關心吳俊偉身體健康

陳柏豪打破土投救援紀錄　不忘關心吳俊偉身體健康

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

球王辛納禁藥風波繼續燒？　世界反禁藥組織「要求禁賽1到2年」

球王辛納禁藥風波繼續燒？　世界反禁藥組織「要求禁賽1到2年」

富邦悍將確定無緣季後賽 陳金鋒：8月比較可惜

富邦悍將確定無緣季後賽 陳金鋒：8月比較可惜

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

熱門新聞

完全不知道神秘嘉賓是賴清德　潘威倫：看到畫面很震驚

張育成延長賽致勝3分砲　悍將贏了讓台鋼拿到狀元籤

大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

徐基麟、王凱程本季難回歸　王建民提出頂替人選

全部隊友都有好表現　德保拉：讓我有飯吃

接到墨西哥邀請投12強　魔神樂許願：跟中華隊一起晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1看到賴清德祝福　潘威倫：很震驚

2張育成致勝3分砲　讓台鋼拿到狀元籤

3大谷本季58盜　道奇13比2勝落磯

4徐基麟本季難回歸　王建民提人選

5隊友好表現　德保拉：讓我有飯吃

最新新聞

1戴資穎明長庚檢查膝傷　10月賽事未定

2大谷打擊率3成1挑戰國聯打擊三冠王

3數百鐵粉冒雨力挺　戴資穎見面會哭了

4道奇鎖定國聯頭號種子

5大谷本季58盜　道奇13比2勝落磯

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季57盜達成　超越前輩鈴木一朗紀錄

大谷翔平旅美7年首奪冠！　真美子夫人＆愛犬驚喜現身

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

曾頌恩美技幫大忙　平野感謝右外野滿滿兄弟球迷

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366