海盜斯肯斯達標締百年紀錄　洋基賈吉單場5K生涯第3次　

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（29日）在主場交手匹茲堡海盜，賈吉（Aaron Judge）上一戰輪休後本場比賽回歸打線，賈吉單場5次打擊毫無建樹，且通通遭到三振，生涯第三次單場5K；海盜先發斯肯斯先發2局無失分，是自1918年佩里（Scott Perry）以來，第一位自責分率低於2且單賽季至少先發23次的新秀投手，締造紀錄。

And he strikes him out with a breaking ball. pic.twitter.com/wPPx5Ntnpq [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2024

今天海盜推派出來的先發是「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes），他在1局下半用99英里速球以及86英里滑切球接連三振洋基明星外野手索托（Juan Soto）和賈吉，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

總計斯肯斯今天先發兩局飆出3次三振，沒有被敲安打、無失分，防禦率降至1.96；根據STATS統計紀錄指出，斯肯斯是自1918年佩里以來，第一位自責分率低於2且單賽季至少先發23次的新秀投手。

A cannonball from Grandal! pic.twitter.com/h3xVtp2o8c — Pittsburgh Pirates (@Pirates) September 28, 2024

打線方面海盜今天火力四射，葛蘭達（Yasmani Grandal）、岡薩雷茲（Nick Gonzales）、庫克（Billy Cook）、特里奧洛（Jared Triolo）和約克（Nick Yorke）都有開轟紀錄，反觀洋基僅靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）擊出陽春砲和二壘安打進帳2分打點，索托與史坦頓（Giancarlo Stanton）則各挹注1分打點，終場海盜就以9比4順利贏球。

COOKed up another home run pic.twitter.com/sy5FHh9uZi — Pittsburgh Pirates (@Pirates) September 28, 2024

賈吉單場5打數全數吞K，為生涯第3次；目前累積58轟的賈吉要挑戰生涯第二度單一賽季60轟只剩明天最後一場，而賽後他的打擊率降至3成22，仍落後皇家當家遊擊手小惠特（Bobby Witt Jr），和美聯打擊三冠王漸行漸遠。

海盜斯肯斯方面，本季他在23場先發、133局投球局數中取得11勝3敗的傲人成績，自責分率則低到只有1.96，此外斯肯斯還飆出170次三振，展現當家王牌本色；「能夠完成這個賽季真是太酷了，」斯肯斯賽後激動說道，「在這裡做到這一點很酷，在對陣這個陣容時也很酷。」