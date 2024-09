海盜斯肯斯達標締百年紀錄　洋基賈吉單場5K生涯第3次　

▲洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(29日)在主場交手匹茲堡海盜,賈吉(Aaron Judge)上一戰輪休後本場比賽回歸打線,賈吉單場5次打擊毫無建樹,且通通遭到三振,生涯第三次單場5K;海盜先發斯肯斯先發2局無失分,是自1918年佩里(Scott Perry)以來,第一位自責分率低於2且單賽季至少先發23次的新秀投手,締造紀錄。

