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詹皇對美國男籃未來有信心　歐尼爾卻斷言2028奧運拿不到金牌

▲▼美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA天王詹姆斯幫助美國男籃完成奧運5連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)今夏與柯瑞(Stephen Curry)聯手率美國男籃完成5連霸，替奧運最後一舞畫下完美句點，詹皇對美國隊的未來深具信心，「我相信這些年輕人將會接過這個傳承。」但「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)卻悲觀認為，美國隊下一屆奧運拿不到金牌，他們獨霸全球的時代已經結束。

年底就要滿40歲的詹姆斯，確定不會參加4年後的洛杉磯奧運，但他接受《Esquire》記者奧基夫(Brian O'Keefe)訪問時表示，美國的「農場系統」持續培養著新一代的球星，他對美國隊的未來充滿信心。

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「我們現在聯盟中也擁有如此多優秀的球員，有艾德華茲(Anthony Edwards)和坦圖(Jayson Tatum)，有班凱羅(Paolo Banchero)和霍姆格倫(Chet Holmgren)，這些年輕人才正在崛起。」詹姆斯還特別點名今夏進入靶子隊的明年狀元大熱門弗拉格(Cooper Flagg)，「他將在未來成為美國隊的頂級球員，有很多優秀的年輕天才想成為奧運國手。」

▲▼美國男籃詹姆斯、艾德華茲、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃詹姆斯、杜蘭特、艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯自認他和柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)，還有過往的國家隊搭檔布萊恩(Kobe Bryant)、安東尼(Carmelo Anthony)、韋德(Dwyane Wade)等人，都替後輩立下標準，「我相信這些年輕人將會接過這個傳承。我不想忘記布克(Devin Booker)，他也是一個了不起的天才球員，也是我的好友，我期待看到未來會發生什麼。」

相較於詹姆斯的樂觀，湖人傳奇歐尼爾則斷言，美國男籃的「金牌連霸」壯舉將在2028年洛杉磯奧運中斷，他接受《Sport Bild》記者施里克曼(Dirk Schlickmann)訪問時直言，「20年前，美國在籃球方面遙遙領先其他國家，但這種情況已經改變了。」

「歐洲已經迎頭趕上，現在只落後一點點，很快就會超越美國。我確信，美國隊不會在2028年洛杉磯奧運贏得金牌。」歐尼爾說，4年後的美國隊沒有詹姆斯、柯瑞和杜蘭特，恩比德(Joel Embiid)可能也不在，「美國隊的霸權將結束。歐洲隊伍真的很強，克羅埃西亞、塞爾維亞甚至德國，你們可以在2028年贏得金牌。」

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲兩大天王柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇美國男籃洛杉磯奧運歐尼爾俠客

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