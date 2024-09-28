希望潘威倫拿到150勝　曾子祐矛盾心情迎戰：但是對我們...

▲潘威倫引退賽坐車入場，陽建福開門。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日在大巨蛋迎來生涯最終戰。台鋼雄鷹曾子祐從小就是獅迷，能以對手身份見證偶像引退賽。他心情相當矛盾，「有機會對決他滿開心的，但想到是對到我們，好像又不太好。」

曾子祐形容自己現在的心情，懊惱地笑說，「前幾個月知道在引退賽是對我們，就是還滿開心的，覺得他的引退賽是對我們，讓我有機會可以再對決他。」

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「但是我昨天想一想，好像不太好，對我們不太好，因為我也滿希望他可以有150勝，但是對到我們......。」內心百感交集，曾子祐直呼，「現在就覺得應該不要對我們好像比較好，但既然對到了，我們會全力以赴，也不會讓前輩這麼容易拿到150勝！」

從小就是獅迷，曾子祐透露，自己也很感性，「如果有那個氛圍，我可能會忍不住（哭），我從小就很感性。」

他直言，以前對潘威倫印象只是一個很強的投手，長大後才發現他真的不簡單，「投手可能壽命比較短，他可以打到四十幾歲，真的很厲害。」

曾子祐也透過媒體向潘威倫說聲辛苦了，「謝謝他成為我們後輩的榜樣，在職棒要打這麼久，真的滿不容易的，我會繼續朝他的目標邁進。」

▲ 曾子祐 。（圖／記者王真魚攝）