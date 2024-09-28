尼克網羅唐斯奪冠賠率竄升第3　湖人被酸「沒補強只補訓練師」

▲尼克網羅灰狼一哥唐斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

尼克在一筆「震撼交易」中網羅了灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)，他們在投注網站《FanDuel》上的奪冠賠率從+900變為+750竄升第3，僅次於雷霆(+700)和衛冕軍塞爾提克(+320)，不過少了藍道(Julius Randle)和迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，陣容深度受到了一定影響。

生涯4度入選全明星賽，2度進入年度最佳陣容的唐斯，是否會是尼克爭冠的最後一塊拼圖？從投注網站《FanDuel》的賠率來看，尼克明年贏得NBA總冠軍的賠率從+900變成+750，提升幅度不大，不過這已足以讓他們成為「第3可能」奪冠的隊伍。

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▲灰狼一哥唐斯被交易到尼克。（圖／CFP）

美國媒體《ClutchPoints》指出，兩支具備爭冠能力的隊伍很少會進行交易，但灰狼面臨迫在眉睫的財務困境，促使他們做出這個決定，唐斯2022年簽下的4年2.24億美元合約(約70.7億台幣)才正要進入第1年。

《ClutchPoints》分析，尼克的賠率變動不大，是因為在延攬唐斯之前，他們已是NBA最強的球隊之一，今夏網羅「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)後，他與阿努諾比(OG Anunoby)組成令人畏懼的3D組合，主控布朗森(Jalen Brunson)則已經證明自己在季後賽舞台也能有關鍵表現。

▲NBA新一代鐵人布里吉斯與昔日大學冠軍隊友布朗森在尼克重聚。（圖／達志影像／美聯社）

不過尼克將明星前鋒藍道和當家射手迪文琴佐打包送走，陣容深度受到了一定影響，兩人都是重要的輪替球員。

唐斯和布朗森身邊有布里吉斯、阿努諾比和哈特(Josh Hart)，這幾位能砍外線又會防守的隊友，尼克先發5虎在進攻端將變得難以阻擋。

尼克這個休賽季積極升級陣容，整個夏天「靜悄悄」的湖人高層，被轉任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)狠酸，整個NBA都在補強，湖人卻只聘請了布魯克斯(Vanessa Brooks)當首席訓練師，紫金大軍意外躺著中槍。