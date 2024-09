去年106敗追平隊史最慘　皇家浴火重生相隔9年再闖季後賽

▲小惠特(Bobby Witt Jr)與佛雷澤(Adam Frazier)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

堪薩斯皇家今天(台灣時間28日)雖然0比3不敵勇士,但由於同日雙城在主場2比7遭金鶯擊敗,使得皇家成功以外卡身份闖進今年季後賽,這是隊史自2015年以後首次;同時皇家也成為史上第3支上季吞下百敗後隔年能夠挺進季後賽的球隊。

去年皇家例行賽繳出56勝106敗,敗場數追平隊史單季最慘紀錄;此前皇家曾在2014和2015年奪下美聯冠軍,2015年更贏得隊史首座世界大賽冠軍,但之後球隊就陷入困境,過去6季中有3季至少吞下100敗的紀錄,在今年皇家靠著美聯打擊王、當家游擊手小惠特瘋狂表現率領之下,浴火重生的確定以美聯外卡之姿進入季後賽,傳為佳話。

For the first time since winning the World Series in 2015, the @Royals are headed back to the #postseason! #CLINCHED pic.twitter.com/kRKS16LqMv