去年106敗追平隊史最慘　皇家浴火重生相隔9年再闖季後賽

▲小惠特（Bobby Witt Jr）與佛雷澤（Adam Frazier）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

堪薩斯皇家今天（台灣時間28日）雖然0比3不敵勇士，但由於同日雙城在主場2比7遭金鶯擊敗，使得皇家成功以外卡身份闖進今年季後賽，這是隊史自2015年以後首次；同時皇家也成為史上第3支上季吞下百敗後隔年能夠挺進季後賽的球隊。

去年皇家例行賽繳出56勝106敗，敗場數追平隊史單季最慘紀錄；此前皇家曾在2014和2015年奪下美聯冠軍，2015年更贏得隊史首座世界大賽冠軍，但之後球隊就陷入困境，過去6季中有3季至少吞下100敗的紀錄，在今年皇家靠著美聯打擊王、當家游擊手小惠特瘋狂表現率領之下，浴火重生的確定以美聯外卡之姿進入季後賽，傳為佳話。

For the first time since winning the World Series in 2015, the @Royals are headed back to the #postseason! #CLINCHED pic.twitter.com/kRKS16LqMv — MLB (@MLB) September 28, 2024

「我們為每個人都感到驕傲，」皇家當家遊擊手小惠特（Bobby Witt Jr）激動說道；小惠特今年爆炸性的成績也是皇家能夠覺醒的關鍵，「這只是一些特別事情的開始。」

根據統計紀錄指出，自1961年擴張時代以來，皇家隊是史上第三支在前一年輸掉至少100場比賽後，隔年晉級季後賽的球隊；前面兩支分別是2017年的雙城（前一年59勝103敗）以及2020年的馬林魚（前一年57勝105敗）。

「你不能不感到自豪，」皇家營運總裁皮科洛（JJ Picollo）說道，「這是一場持續了一整年的戰鬥，我們克服了很多困難。」

「本賽季最後一個月我們遇到了一些逆境，」皮科洛接著表示，「但這是一個堅強、有韌性的團隊，我們渡過了難關，在這裡我們慶祝這一刻。」

John Sherman: "I think they're ready for October." pic.twitter.com/PtvOzXxCR3 — Bally Sports Kansas City (@BallySportsKC) September 28, 2024

小惠特目前以210支安打和3成32的打擊率獨居大聯盟榜首，同時他還擊出32支全壘打、109分打點以及31次盜壘；捕手培瑞茲（Salvador Perez）也打出了27轟和104分打點同樣功不可沒，即便一壘手帕斯昆蒂諾（V​​innie Pasquantino）仍受傷勢影響，皇家還是闖進季後賽，帕斯昆蒂諾在右手拇指骨折並接受手術之前繳出19轟、 97分打點的不俗成績。

投手方面，王牌盧戈（Seth Lugo）16勝9敗、3.03的自責分率都列居全隊之首，盧戈在休賽季與皇家簽下三年4500萬美元的合約；瓦卡（Michael Wacha）也投出13勝8敗，自責分率3.35的優秀成績。

除此之外，上賽季從遊騎兵隊交易來的拉根斯（Cole Ragans）則力繳11勝9敗的投球表現，其中223K是陣中之冠；辛格（Brady Singer）9勝、3.71自責分率的成績，也從令人失望的2023年賽季大回春。