尼克挖來唐斯！全新陣容爭冠　專家潑灰狼冷水：藍道配戈貝爾很怪

NEW YORK KNICKS STARTING FIVE AFTER TRADING FOR KARL-ANTHONY TOWNS:



PG: Jalen Brunson

SG: Josh Hart

SF: OG Anunoby

PF: Mikal Bridges

C: Karl-Anthony Towns



Bench: Miles McBride, Landry Shamet, Keita Bates-Diop, Precious Achiuwa, Mitchell Robinson, Jericho Sims, Tyler… pic.twitter.com/i9eQJxWFU0 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 28, 2024

記者游郁香／綜合報導

在今年NBA選秀會前以5枚首輪籤換回「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)後，尼克今(28)日又展開行動，透過一筆3方交易網羅灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)，組成新的先發陣容衝擊總冠軍。資深記者歐康納(Kevin O'Connor)認為唐斯非常適合尼克，可以打4號或5號位，又能幫忙拉開空間。

▲灰狼一哥唐斯遭到交易，本人感到很震驚。（圖／CFP）

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現年28歲的唐斯2015年以選秀狀元之姿加盟灰狼，在明尼蘇達度過9個賽季，他上季克服膝傷陰霾，健康出賽62場，場均能砍21.8分、8.3籃板，率隊重返睽違20年的西區冠軍賽；未料今日突然傳出他被交易到尼克，《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)指出，唐斯本人還在「消化」這令他震驚的消息。

據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導，灰狼送走唐斯，從尼克手上得到3屆全明星前鋒藍道(Julius Randle)和射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)以及一枚首輪選秀權。這筆交易的第3方球隊是黃蜂，尼克向夏洛特送出包括杰弗里斯(DaQuan Jeffries)在內的薪資和選秀補償。

Best starting 5 in the NBA? pic.twitter.com/vqHSNRXLTX — NBACentral (@TheDunkCentral) September 28, 2024

尼克希望在上季50勝的基礎上更上一層樓，唐斯將與也是今夏才入隊的明星側翼「大橋」布里吉斯組成強力組合，搭配主控布朗森(Jalen Brunson)、得分後衛哈特(Josh Hart)和小前鋒阿努諾比(OG Anunoby)。

▲NBA新一代鐵人布里吉斯與昔日大學冠軍隊友布朗森在尼克重聚。（圖／達志影像／美聯社）

資深記者歐康納評論這筆交易，「唐斯非常適合尼克，既可以作為場上唯一的大個子球員，也可以打4號位和羅賓森(Mitchell Robinson)搭檔。他擅長拉開空間，不會有太多持球的壓力。」

至於送走一哥的灰狼，剛歷經一個56勝的賽季，補進藍道和上季三分命中率達到40.1%的迪文琴佐，將為球隊提供關鍵的深度。不過歐康納不看好「法國巨塔」戈貝爾(Rudy Gobert)和藍道的搭配，「對灰狼進攻來說有點奇怪，我並不喜歡這個組合，藍道只有1個賽季的三分表現較出色。」