主場2比7不敵金鶯　雙城本季正式無緣季後賽

▲雙城先發羅培茲(Pablo López)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

明尼蘇達雙城今天(台灣時間28日)在主場交手巴爾的摩金鶯,金鶯靠著打線在8局上半單局敲出5支安打灌進4分,外加先發右投波維奇(Cade Povich)主投5.2局無失分的好表現下奠定勝基;終場金鶯就以7比2擊敗雙城,將雙城從季後賽爭奪戰中淘汰。

The Minnesota Twins have been eliminated from the MLB postseason.



2局上半,客隊金鶯突破雙城先發羅培茲(Pablo López),歐赫恩(Ryan O'Hearn )擊出399英尺兩分砲幫助球隊先馳得點取得2比0領先;羅培茲先發5.2局就失這兩分,金鶯先發波維奇則是繳出5.2局無失分、僅被敲出2支零星安打的不俗表現,波維奇退場時為勝投候選人。

7局上半金鶯打線攻勢再起,考瑟(Colton Cowser)夯出一發陽春砲幫助球隊擴大領先;8局上半金鶯團隊火力全開,單局敲出5支安打灌進4分,一舉將記分板上的數字改寫至7比0,即便雙城在9局下半回神攻進2分也無濟於事,終場金鶯就以7比2擊敗雙城,將雙城從季後賽爭奪戰中淘汰。