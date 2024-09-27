田家榛逆轉奪台北大獎賽銀牌　「證件妹」吳佳穎包辦2金1銅

▲女子25公尺手槍由新加坡選手鄭琇鴻(中)帶走金牌，我國好手田家榛(左)、吳佳穎（右）分別拿下銀牌和銅牌。（圖／射擊協會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽今（27）日進行女子25公尺手槍決賽，中華隊2名3屆奧運國手田家榛、吳佳穎在資格賽排名前2，不過新加坡鄭琇鴻在決賽倒吃甘蔗，最後連續4組射下4分，以1分之差奪下金牌，田家榛與吳佳穎分別拿下銀、銅牌。

女子25公尺手槍資格賽分成「慢射」、「快射」2個階段，每個階段各打6組，每組5發，合計60發。新加坡鄭琇憶（鄭琇鴻胞妹）昨在「慢射」以291分排名第1，田家榛與吳佳穎今在「快射」同樣射出293分高分，2天總合582分，超越鄭琇憶。田家榛射出21X（內10環，10.4分以上），比吳佳穎多2X，資格賽躍居第1。

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資格賽前8名晉級決賽，一律比「快射」，射出10.2分以上才算得1分。吳佳穎開賽手感不錯，前4組依序射出4、3、4、5高分，一直到淘汰階段進入3強前都保持領先。反觀田家榛前3組僅打出7分，一度吊車尾，直到第4組打出5分，才順利晉級淘汰階段（每打1組淘汰最後一名），最後與吳佳穎聯手進入3強。

吳佳穎在4強戰僅射出2分，失去原有2分領先優勢，最後與田家榛、鄭琇鴻同以27分進入3強戰。鄭琇鴻射出4分，確定坐2望1。田家榛與吳佳穎同樣射出3分，必須加賽1組決定勝負，田家榛以4比3晉級金牌戰，但前2發失手後才連中三發，最後以33比34飲恨，無緣靠加賽逆轉封后。

資格賽第2階段與決賽時間相隔僅1個多小時，田家榛未能延續好手感，才會在決賽一開始陷入苦戰。她表示，自己屬於慢熱型選手，每場比賽的感覺都不同。田家榛過去在世界盃個人賽最佳成績是銅牌，第1次參加大獎賽就創下個人最佳成績，她說，「成績不太好，但獎牌顏色不同。」

今年巴黎奧運後，田家榛大部份的時間都在陪今年升上小學的女兒，台北大獎是她今年最後一項比賽，11月將到左營國訓中心上專任教練課程，連同實習1個月，預定明年2月才會回到桃園公西靶場，繼續投入長期培訓。未來還要打多久，40歲的田家榛說，「打到不想打為止，目前對射擊還有熱情。」

吳佳穎日前在女子10公尺空氣手槍已囊括個人與團體金牌，可惜今天好手感不能維持到最後，以銅牌收場，仍是這次台北大獎賽最大贏家。中華培訓隊後起之秀，目前就讀清華大學動力機械系的陳俞如，去年在成都世大運拿下銅牌，今天決賽第1組射出4分，可惜隨後手感盡失，以第8名收場。