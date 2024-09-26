亞洲盃MVP陳品學站台！三立國際慢壘賽開打　選手之夜辦桌

▲三立貨櫃盃國際慢速壘球賽 。（圖／主辦單位提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年第8屆三立貨櫃盃國際慢速壘球邀請賽，今天（9/26）由主辦單位台南市慢速壘球協會、三立貨櫃有限公司，於教育部體育署聯合辦公大樓3樓大禮堂，舉行賽事啟動記者會，並於會中進行賽程抽籤儀式。

本屆賽事將於10月4日至6日，於台南亞太國際棒球訓練中心－少棒主球場、少棒副球場和歸仁高鐵壘球場3地開打。賽事區分為國內公開組15隊、國際交流組8隊，共23支海內、外球隊齊聚台南，突破歷屆最多參賽隊數。

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台南慢壘協會理事長林宜瑾、冠名贊助企業三立貨櫃有限公司總經理黃泳仁都到場勉勵選手，大會也特別邀請在2023年亞洲盃男女混合慢速壘球錦標賽中，表現優異的中華隊選手－陳品學，擔任本屆賽事宣傳大使。

▲三立貨櫃盃國際慢速壘球賽 。（圖／主辦單位提供）

林宜瑾提到，本屆三立貨櫃盃賽事除了順利恢復國際組賽程、邀請5支海外球隊和國內球隊交流、切磋，也首次規劃讓國內組、國際組冠軍隊出爐後，進行一場壓軸對戰。

三立貨櫃支持臺灣棒壘球運動發展不遺餘力，今年已是連續8次冠名贊助本賽事，黃總經理表示，期盼將慢速壘球推廣成為實質的全民運動，進而提昇國人整體健康意識。

此外，也將在選手之夜維持傳統、宣揚在地文化，委請台南知名大廚掌勺，「辦桌」宴請所有貴賓和球員，讓各界充分感受台南的熱情。

由於國內公開組受邀球隊，多數為國內主要縣市代表隊勁旅，本屆賽事也因此被視為113年全民運動會慢壘項目前哨戰，23支球隊代表宣誓：「Full Swing！」。

林理事長、黃總經理及宣傳大使陳品學，也一同勉勵球員，喊出：「決戰亞太，全力揮擊！」口號並點燃聖火，宣告本屆賽事正式啟動。