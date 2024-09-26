萊萬19分鐘致勝射門　巴塞隆納1比0奪西甲開季7連勝

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間26日）凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納主場交手聯盟後段班赫塔菲，巴塞隆納延續開季火燙狀態，隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在上半場第19分鐘的進球幫助球隊最終就以1比0收下勝利，巴塞隆納開季豪奪7連勝獨居西甲龍頭寶座。

Hansi Flick: “Robert Lewandowski has been the best centre striker in the world for the last 10 years”.



“His job is to play in front and score goals, and he does that. Simple!”. pic.twitter.com/Pr6qqfLBYl [廣告]請繼續往下閱讀... September 25, 2024

開賽第19分鐘，萊萬多夫斯基憑藉著近距離射門成功踢進個人在今年聯賽中的第7記進球，這次進攻讓赫塔菲門將索里亞（David Soria）完全沒有防守機會；巴塞隆納先馳得點取得1比0領先。

隨後比賽就一直由全場控球率超過78%的巴塞隆納掌握，赫塔菲的幾次進攻最終都空手而回；下半場傷停補時階段，赫塔菲後衛薩爾格羅（Diego Salguero）製造險些扳平比分的進球機會，但無奈仍差臨門一腳，最終巴塞隆納1比0獲勝，開季7勝0敗持續獨佔西甲龍頭，赫塔菲排名則掉到倒數第二。

Robert Lewandowski (36) scores his 7th league goal of the season to give Barcelona the 1-0 lead at home against Getafe after a bad mistake from David Soria. ???????? pic.twitter.com/4cpOr0vtKV — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 25, 2024

「對我來說，萊萬多夫斯基是過去十年來最好的球員之一，」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後談到萊萬表現時說道，「他的工作就是在球門前面踢球並進球，他做得很好；周圍的球員進行了好的傳球，這種情況（進球）發生了，這真是太棒了。」

「我們之前就知道俱樂部的很多人都說，對陣赫塔菲的比賽總是如此緊張，」弗利克接著表示，「上半場，我們的組合沒有速度。這就是為什麼他們能夠縮小空間，同時第95以及第96分鐘非常重要，我為此感到自豪，我們球隊不僅能進球，同時還能以出色的心態去防守戰鬥。」