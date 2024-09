萊萬19分鐘致勝射門　巴塞隆納1比0奪西甲開季7連勝

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間26日)凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納主場交手聯盟後段班赫塔菲,巴塞隆納延續開季火燙狀態,隊長萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)在上半場第19分鐘的進球幫助球隊最終就以1比0收下勝利,巴塞隆納開季豪奪7連勝獨居西甲龍頭寶座。

Hansi Flick: “Robert Lewandowski has been the best centre striker in the world for the last 10 years”.



“His job is to play in front and score goals, and he does that. Simple!”. pic.twitter.com/Pr6qqfLBYl