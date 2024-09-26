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萊萬19分鐘致勝射門　巴塞隆納1比0奪西甲開季7連勝

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間26日）凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納主場交手聯盟後段班赫塔菲，巴塞隆納延續開季火燙狀態，隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在上半場第19分鐘的進球幫助球隊最終就以1比0收下勝利，巴塞隆納開季豪奪7連勝獨居西甲龍頭寶座。

開賽第19分鐘，萊萬多夫斯基憑藉著近距離射門成功踢進個人在今年聯賽中的第7記進球，這次進攻讓赫塔菲門將索里亞（David Soria）完全沒有防守機會；巴塞隆納先馳得點取得1比0領先。

隨後比賽就一直由全場控球率超過78%的巴塞隆納掌握，赫塔菲的幾次進攻最終都空手而回；下半場傷停補時階段，赫塔菲後衛薩爾格羅（Diego Salguero）製造險些扳平比分的進球機會，但無奈仍差臨門一腳，最終巴塞隆納1比0獲勝，開季7勝0敗持續獨佔西甲龍頭，赫塔菲排名則掉到倒數第二。

「對我來說，萊萬多夫斯基是過去十年來最好的球員之一，」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後談到萊萬表現時說道，「他的工作就是在球門前面踢球並進球，他做得很好；周圍的球員進行了好的傳球，這種情況（進球）發生了，這真是太棒了。」

「我們之前就知道俱樂部的很多人都說，對陣赫塔菲的比賽總是如此緊張，」弗利克接著表示，「上半場，我們的組合沒有速度。這就是為什麼他們能夠縮小空間，同時第95以及第96分鐘非常重要，我為此感到自豪，我們球隊不僅能進球，同時還能以出色的心態去防守戰鬥。」

關鍵字： 足球西甲萊萬巴塞隆納

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