運動雲

>

第56盜平朗神紀錄　大谷翔平：為了勝利我將繼續盜壘

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天（台灣時間26日）在主交手聖地牙哥教士隊，6局下不僅敲出超前比數的適時安打，還跑出本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗紀錄；讓他賽後興奮表示，鈴木一朗一直是自己最憧憬的選手，更直言「為了勝利我將繼續盜壘」。

本場比賽大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，在這場三連戰的第二戰中，大谷翔平在第3打席以及第4打席接連擊出關鍵安打幫助球隊超前比分；並在6局下盜壘成功，追平2001年由鈴木一朗在馬林魚隊創下的日本選手單季最多56次盜壘成功紀錄。

憑藉大谷翔平精彩的表現，最終道奇就以4比3力退教士，如果明天（27日）道奇在系列賽第三戰獲勝，道奇將連續三年奪下國西冠軍，而這也將是大谷翔平職業生涯首座分區冠軍。

賽後大谷受訪時表示，「在關鍵時刻擊出安打，讓我有些情緒波動，球迷的熱情和球隊的士氣都很高，這讓我能更加集中精神。」

對於追平鈴木一朗56次盜壘記錄，大谷翔平說，「鈴木一朗一直是我憧憬的選手，這一點不會因為我追平了他的記錄而改變，我將會繼續為了球隊勝利，努力盜壘更多次。」

總計大谷翔平今天3打數敲出2支安打，選到1次四壞球，替球隊跑回1分，貢獻2分打點，包括勝利打點，被三振1次，連續8場敲安，打擊率提升到0.303；大谷本賽季已經轟出53支全壘打外加56次盜壘，有望在剩下的5場比賽中達成「55-55」的紀錄。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平鈴木一朗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

快訊／大谷翔平跑出本季56盜　追平鈴木一朗紀錄

快訊／大谷翔平跑出本季56盜　追平鈴木一朗紀錄

賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門　「他有超級明星的潛力」

賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門　「他有超級明星的潛力」

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

王齊麟確定「不再打混雙」　麟榤配下一站11月韓國大師賽

快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

2024登峰造極青年組開戰！南山換帥首役就奪首勝

2024登峰造極青年組開戰！南山換帥首役就奪首勝

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

熱門新聞

大谷翔平50轟全壘打球拍賣　起標價1600萬台幣

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

大谷翔平貢獻勝利打點、完成56盜　道奇4比3險勝教士

邱宗志、錢韋杉兒子長到196公分　邱靖入選U18中華男籃培訓隊

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

快訊／大谷翔平跑出本季56盜　追平鈴木一朗紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷50轟球拍賣　起標1600萬台幣

2雲豹有接觸　羅斯加入台籃難度高

3大谷貢獻勝打　道奇4比3險勝教士

4錢韋杉196公分兒　入U18中華男籃

5職棒退步？大聯盟球探剖析兩大關鍵

最新新聞

1PLG名帥喊話　雙職籃11隊合併才最好

2道奇羅哈斯跑壘時因傷退場

3缺席瓊斯盃原因曝光　布依德仍想歸化

4雙職籃合作　陳建州拋季中錦標賽想法

5吳佳穎拚第3金　25公尺手槍資格賽暫居第2

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

台鋼啦啦隊熱血跳《疾風街道》　女孩們「整齊起飛」驚豔球迷

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366