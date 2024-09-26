第56盜平朗神紀錄　大谷翔平：為了勝利我將繼續盜壘

▲大谷翔平。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天（台灣時間26日）在主交手聖地牙哥教士隊，6局下不僅敲出超前比數的適時安打，還跑出本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗紀錄；讓他賽後興奮表示，鈴木一朗一直是自己最憧憬的選手，更直言「為了勝利我將繼續盜壘」。

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本場比賽大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，在這場三連戰的第二戰中，大谷翔平在第3打席以及第4打席接連擊出關鍵安打幫助球隊超前比分；並在6局下盜壘成功，追平2001年由鈴木一朗在馬林魚隊創下的日本選手單季最多56次盜壘成功紀錄。

憑藉大谷翔平精彩的表現，最終道奇就以4比3力退教士，如果明天（27日）道奇在系列賽第三戰獲勝，道奇將連續三年奪下國西冠軍，而這也將是大谷翔平職業生涯首座分區冠軍。

賽後大谷受訪時表示，「在關鍵時刻擊出安打，讓我有些情緒波動，球迷的熱情和球隊的士氣都很高，這讓我能更加集中精神。」

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對於追平鈴木一朗56次盜壘記錄，大谷翔平說，「鈴木一朗一直是我憧憬的選手，這一點不會因為我追平了他的記錄而改變，我將會繼續為了球隊勝利，努力盜壘更多次。」

總計大谷翔平今天3打數敲出2支安打，選到1次四壞球，替球隊跑回1分，貢獻2分打點，包括勝利打點，被三振1次，連續8場敲安，打擊率提升到0.303；大谷本賽季已經轟出53支全壘打外加56次盜壘，有望在剩下的5場比賽中達成「55-55」的紀錄。