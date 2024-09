第56盜平朗神紀錄　大谷翔平：為了勝利我將繼續盜壘

▲大谷翔平。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天(台灣時間26日)在主交手聖地牙哥教士隊,6局下不僅敲出超前比數的適時安打,還跑出本季第56次盜壘成功,追平鈴木一朗紀錄;讓他賽後興奮表示,鈴木一朗一直是自己最憧憬的選手,更直言「為了勝利我將繼續盜壘」。

Shohei Ohtani with another go-ahead hit!



In other news, grass is green. pic.twitter.com/tToHfaYY1M