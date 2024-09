大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

▲▼大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平26日跑出本季第56次盜壘成功,追平鈴木一朗,並列亞洲球員單季盜壘成功的最高紀錄。自7月4日以來的70場比賽中,大谷已成功盜壘40次,僅出局兩次。在此期間,大谷從未連續五場比賽未盜壘。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)笑說,「他在執行任務中。」

56 stolen bases for Shohei!



He ties Ichiro for most stolen bases in a season by a Japanese-born player. pic.twitter.com/7FQpAGc2oK