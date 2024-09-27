大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平26日跑出本季第56次盜壘成功，追平鈴木一朗，並列亞洲球員單季盜壘成功的最高紀錄。自7月4日以來的70場比賽中，大谷已成功盜壘40次，僅出局兩次。在此期間，大谷從未連續五場比賽未盜壘。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）笑說，「他在執行任務中。」

56 stolen bases for Shohei!



He ties Ichiro for most stolen bases in a season by a Japanese-born player. pic.twitter.com/7FQpAGc2oK [廣告]請繼續往下閱讀... September 26, 2024

在3月20日的南韓開幕賽，大谷成功取得本季第一次盜壘成功。此後，大谷打了15場比賽才再次成功盜壘。這趨勢在上半賽季中持續，上半季結束，盜壘總數僅為16次，勉強進入聯盟排行前十。一壘指導教練麥卡洛（Clayton McCullough）指出，「大谷會想確保自己在壘上安全。」

六月底，道奇隊隊友貝茲（Mookie Betts）被觸身球砸中導致左手骨折，大谷替代貝茲成為了打線上的第一棒，此後，他在壘上的積極度開始提升，「在七月和八月，大谷每次站上一壘幾乎都會嘗試盜壘。」麥卡洛補充道，「而且都能安全上壘。」

在大聯盟中，只有辛辛那提紅人隊的游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）在盜壘數上超過大谷，他在9月25日前有65次盜壘成功，但出局了16次，而大谷僅出局4次。本季大谷的盜壘成功率為93.2%，歷史上至少有50次盜壘的大聯盟球員中，大谷排名第二。

Este es el flow de alguien que acaba de llegar a bases robadas en @lasmayores ????????



¡Que duro Elly de la Cruz!



: @mlbdominicana #LIDOM #LIDOMenMLB pic.twitter.com/QCz6zCd906 — LIDOM (@LIDOMRD) September 21, 2024

道奇隊已經鎖定季後賽名額並接近國聯西區冠軍，大谷準備迎接自己的美職生涯第一次季後賽，結束七年多850場比賽的等待。大谷用日語說，「這是我夢寐以求的舞臺。」在季後賽的舞臺上，大谷想以盜壘幫助球隊，「如果我能在季後賽中盜壘，對球隊會很有幫助。」

在進入本賽季之前，大谷就打算更頻繁地盜壘。在接受手肘韌帶置換手術（Tommy John）康復期間無法投球，他便跟著球隊的體能團隊訓練，針對自己的靈活性和步伐提升。在前六個賽季中，大谷僅有兩季單季超過20次盜壘。