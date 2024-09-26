桃猿辣酷甜趴29日樂天女孩全員華麗開球　兩日賽後表演精銳盡出

▲樂天桃猿辣酷甜趴將於28、29日登場，樂天女孩們都將展現自身絕活演出 。（圖／樂天桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

樂天桃猿辣酷甜趴將於28、29日登場，樂天女孩們都將展現自身絕活演出，本次賽前、中場及賽後表演兩日共有22組演出。

辣酷甜趴首日賽前由白隊發表單曲《I’m The One》，紅隊隊員舉行簽名會，中場表演為樂天女孩舞蹈總監筱晴、副總監曉帆組成的「晴菜辣炒帆立貝」帶來舞蹈表演。

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賽後則有10組女孩表演，分別由小紫、凱伊、芷軒、孟潔、曲曲、禹菡、岱縈帶來個人秀，還有菲菲與芷軒兩人一組演出，熊霓更將展現尚未在全猿主場出現過的舞風，若潼則以LIVE BAND演唱。

▲樂天桃猿辣酷甜趴將於28、29日登場，樂天女孩們都將展現自身絕活演出 。（圖／樂天桃猿提供）

29日賽前紅隊發表單曲《Big Dream》，簽名會則是白隊成員參與，當天比賽由35位樂天女孩華麗開球，除此之外菲菲將提前曝光預計於10月發行的單曲《狠心動》；中場熊霓搭配楓洋一同演出精彩的國標舞。

29日賽後表演則有9組演出，Kira將於全猿主場獻聲，心韻、芷軒、闕闕3人共同演唱；筠熹、凱伊、禹菡、KAHO將挑戰日文歌曲唱跳，同樣挑戰唱跳的還有「牛仔裝芷蛋」琳妲、芷軒；岱縈、阿布舞帶來的唱跳表演將HIGH翻全猿主場；

「復古女郎」慧慧、曉帆，卉妮、小紫2人組成的「紫薯於妮」，Dora、梔梔、Mika、丘薆組成的「四神湯」，還有「四閨女」熊霓、李昀、儷軒、Dora又將分別帶來什麼舞蹈表演？

▲樂天桃猿辣酷甜趴將於28、29日登場，樂天女孩們都將展現自身絕活演出 。（圖／樂天桃猿提供）