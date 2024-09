賈吉夯第57轟、連4戰開砲　洋基仍不敵金鶯美東封王再等等

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美東豪門紐約洋基今天(台灣時間26日)主場交手巴爾的摩金鶯,隊長「法官」賈吉在9局下半打出一支412英尺的大號三分砲,賽季第57轟出爐,但洋基最終還是以7比9不敵金鶯,分區封王數字停留在「M1」。

