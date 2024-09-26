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賈吉夯第57轟、連4戰開砲　洋基仍不敵金鶯美東封王再等等

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基今天（台灣時間26日）主場交手巴爾的摩金鶯，隊長「法官」賈吉在9局下半打出一支412英尺的大號三分砲，賽季第57轟出爐，但洋基最終還是以7比9不敵金鶯，分區封王數字停留在「M1」。

1局上半，接替柯提斯（Nestor Cortes）先發的史卓曼（Marcus Stroman）就遭遇亂流，接連被金鶯考瑟（Colton Cowser）與蒙卡索（Ryan Mountcastle）打出帶有打點的安打，首局結束金鶯3比0領先。

2局下半洋基憑藉著沃爾普（Anthony Volpe）的適時安打追回1分後，金鶯打線馬上在4、5兩局再添攻勢，4局金鶯單局打出五支安打包含兩支二壘安打灌進4分，5局麥肯（James McCann）打穿洋基防線的巧打幫助球隊再下一城，金鶯將領先優勢擴大至8比1。

5局下半，洋基明星外野手索托（Juan Soto）鎖定金鶯先發艾弗林（Zach Eflin）一顆位置偏甜的伸卡球，一棒扛出右外野大牆，賽季第41轟出爐；金鶯8局上半靠著魏斯伯格（Jordan Westburg）的安打追加1分取得9比3領先。

9局下，主場洋基展開反撲，索托先是在1、2壘有人的時候敲安打回一分，緊接著下一棒賈吉大棒一揮，將金鶯後援鮑曼（Matt Bowman）一顆84英里指叉球轟出中外野大牆，本季第57轟出爐的同時也是法官個人連四戰開火，無奈洋基最後未能連貫攻勢，以7比9吞敗，美聯東區封王的魔術數字仍停留在「M1」。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉金鶯

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