季後賽輪值浮現危機　金鶯羅德里奎茲本季報銷

▲羅德里奎茲(Grayson Rodriguez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯昨天擊敗洋基鎖定季後賽門票,今天(台灣時間26日)傳出壞消息,主帥海德(Brandon Hyde)宣布二年級生羅德里奎茲(Grayson Rodriguez)將不會在季後賽上場,今年提前關機;對金鶯先發輪值來說無疑是一大重擊。

The Orioles won't have Grayson Rodriguez for their playoff run pic.twitter.com/uPnwqEgKWE [廣告]請繼續往下閱讀... September 25, 2024

24歲的羅德里奎茲在金鶯先發群裡成績僅次王牌右投伯恩斯(Corbin Burnes),無奈羅德里奎茲自8月7日起就飽受右肩傷勢以及背部拉傷所苦,儘管最初球隊將他傷勢描述為「輕微」,但復原進度卻沒有朝理想中發展,最終羅德里奎茲只能好好養傷、備戰明年。

「這通常是一種需要一段時間的傷病,」海德在今天對陣洋基隊的賽前說道,「讓他重返季後賽有點倉促,我們只做為了他的健康、為了他的未來正確的事情。」

Hyde says Grayson Rodriguez is done for the year. Playoffs and regular season. pic.twitter.com/Bh3f7iWzTb — Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) September 25, 2024

羅德里奎茲今年在116.2局中送出130K,繳出13勝4敗、防禦率3.86的不俗成績;他因傷報銷對金鶯輪值來說無疑是雪上加霜,先前布萊迪希(Kyle Bradish)、威爾斯(Tyler Wells)與明斯(John Means)也因傷提前關機。

目前金鶯例行賽還剩五場比賽,他們將以伯恩斯、艾弗林(Zach Eflin)、克雷默(Dean Kremer)以及蘇亞雷斯(Albert Suarez)作為前四名先發備戰季後賽。

Brandon Hyde reacted to the news that Grayson Rodriguez would not have a chance to play in the postseason. pic.twitter.com/5N7Pxg1aF0 — Orioles on MASN (@masnOrioles) September 25, 2024

「這是比賽一部分,」海德最後表示,「不幸的是,這是比賽一部分,很糟糕,我們整天都在缺兵少將,但還是堅持下來。我們對最後5場例行賽和季後賽感到興奮。」