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高雄海神3洋將到齊備戰　「神隊友季票」27日限時開賣

▲▼高雄全家海神2024-2025賽季主場例行賽售票資訊 。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神2024-2025賽季主場例行賽售票資訊 。（圖／高雄全家海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊今(25)日公布2024-2025賽季主場例行賽售票資訊，「神隊友季票組合」27日12時起至29日23時59分止限時開賣，此外新賽季「BROWNIE家庭護照」新發售，邀大小神隊友一起回「家」應援。

海神隊例行賽主場開幕戰將於10月19日、20日高雄巨蛋熱鬧開打，19日迎戰新北國王隊，20日交手新竹御嵿攻城獅隊。例行賽共計18場主場賽事在高雄巨蛋點舉行。 

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▲▼高雄全家海神2024-2025賽季主場例行賽售票資訊 。（圖／高雄全家海神提供）

海神本季共推出3種季票商品組合，「VIP季票」、「1S季票」、「1A季票」皆可享有個人化入場證件、海神x美國PureGear普格爾坦克透明手機殼(24-25賽季)、AQUA NATION 三叉戟刺繡運動襪，以及主場賽事優先入場、主場贈品優先保留、主場門票購票9折優惠兩張、AQUAS STORE官方商店85折購物優惠等專屬福利。

「VIP季票」40,888元(總價值51,939元)，「1S季票」18,888元(總價值22,240元)、「1A季票」11,888元(總價值13,710元)。凡為2023-24賽季季票會員可享9月25日12時起至9月26日23時59分止優先購票，9月27日12時起至9月29日23時59分，季票於FamiTicket 購票網： https://reurl.cc/YXxe6a限時販售。

海神主場限定BROWNIE兒童卡連兩季廣獲好評，新球季加碼推出「BROWNIE家庭護照」，「一大兩小」組合含18場例行賽主場門票、3張個人化入場證件、3件草寫LOGO應援背號短TEE及2只BROWNIE造型髮箍，售價19,998元。

▲▼高雄全家海神2024-2025賽季主場例行賽售票資訊 。（圖／高雄全家海神提供）

另有「一大一小」組合，售價15,998元，此外家庭護照同享主場賽事優先入場，以及AQUAS STORE官方商店BROWNIE系列商品85折購物優惠、BROWNIE活動優先參與權，9月25日12時起2023-24賽季季票會員優先購，9月27日12時起家庭護照全面限時販售。

▲▼高雄全家海神2024-2025賽季主場例行賽售票資訊 。（圖／高雄全家海神提供）

▲▼高雄全家海神2024-2025賽季主場例行賽售票資訊 。（圖／高雄全家海神提供）

夏季聯賽全本土出賽兩戰皆勝，海神持續為即將登場的熱身賽與開幕賽備戰，除了德國籍總教頭費雪早在夏季聯賽現身督軍，本季3位新洋將摩爾斯、威勝、比斯赫紛紛在兩周前抵台展開訓練，週末練習賽披海神戰袍暖身。

練習賽多次爆扣小秀身手，摩爾斯對於主場開幕戰十分期待，「每個人在場上都充滿衝勁與能量，我很享受其中。聽說主場非常大，我等不及要進到高雄巨蛋了！」

另一方面，歷經紮實的季前訓練，海神本土近乎「瘦身有成」自3公斤到6公斤不等，體脂數據也繳出亮眼成績單，讓費雪教練十分滿意，「本土的體能狀態很好，強化體能將是幾位洋將未來幾週的課題，相信在團隊的協助下能漸入佳境。」

關鍵字： TPBL高雄全家海神

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