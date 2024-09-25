加碼對球迷最後感謝！　周思齊26日、27日「一齊洲際見」

▲中信兄弟周思齊引退儀式 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟周思齊在9月22日在台北大巨蛋正式球員生涯引退，正式卸下球員身分。然而，他並未忘記長期支持他的台中球迷，他特別在9月26日、27日洲際棒球場加碼舉辦了一系列的活動，以表達他對球迷的最後感謝。

這兩天的活動包括了「球迷信箱」、「周思齊簽名會」、「TWITCH直播」以及「最後的洲際：球迷們！謝謝你！」等多項活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中信兄弟周思齊在9月26日、27日洲際棒球場加碼舉辦了一系列的活動。（圖／中信兄弟提供）

其中，「球迷信箱」讓球迷有機會寫下他們對周思齊說的心裡話。「周思齊簽名會」限簽「周思齊引退紀念金幣組」一組，共160位。「周思齊引退紀念金幣組」每日限量100組，9月21及22日已購買之球迷，每日將保留額外60個名額。

另外，周思齊也在比賽的2-3局間，透過TWITCH平台與線上的球迷進行互動聊天，好好跟線上的朋友們說出感謝。

在比賽結束後，他更是親自走到一、三壘側的應援舞台，與現場的球迷一起拍下大合照，作為他職業生涯的最後紀念。

除了這些活動外，洲際棒球場外也特別佈置了周思齊的專區，歡迎球迷們前來拍照留念。周思齊的球員生涯雖然畫下了句點，但他對棒球的熱情與對球迷的感謝，卻將永遠留在每一位熱愛台灣棒球的人心中。

▲中信兄弟周思齊在9月26日、27日洲際棒球場加碼舉辦了一系列的活動。（圖／中信兄弟提供）