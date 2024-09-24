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楊昆弼、劉宛渝不定向飛靶稱王封后　台北大獎賽我國單日4金

▲▼楊昆弼、劉宛渝在台北大獎賽不定向飛靶接連奪金 。（圖／射擊協會提供）

▲楊昆弼台北大獎賽不定向飛靶奪金 。（圖／射擊協會提供）

記者游郁香／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽今（24日）進行男女不定向飛靶決賽，中華隊3名奧運選手聯手出擊，楊昆弼先擊敗奧運銀牌選手，奪下個人在大獎賽首面金牌，劉宛渝隨後拚到延長加賽力克世青銀牌選手，連2項大獎賽封后，老將林怡君也摘下銅牌。

不定向飛靶預賽打5輪，每輪25盤，前6名進入決賽，每人先射25發，成績墊底者出局，隨後進入淘汰階段，每射5發，再淘汰1人，直到金牌戰再加射10發。楊昆弼在決賽階段遭到3名義大利、2名澳洲選手夾擊，其中義大利47歲法布里茲（Massimo Fabbrizi）曾在2012年倫敦奧運拿下銀牌，另在世錦賽曾拿下2金1銀。

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決賽前25發，楊昆弼排名第2，但差距只有1分。進入淘汰階段，楊昆弼幾乎彈不虛發，一度連續命中20發。法布里茲雖然也是倒吃甘蔗，一路挺進金牌戰，但前5發2度失手，楊昆弼將差距拉開到3分，最後以45比43搶下個人在大獎賽首面金牌，過去最佳成績是銀牌。

▲▼楊昆弼、劉宛渝在台北大獎賽不定向飛靶接連奪金 。（圖／射擊協會提供）

▲楊昆弼台北大獎賽不定向飛靶奪金 。（圖／射擊協會提供）

「這是台灣第1次辦這麼高層級的比賽，地主多半會有壓力。」楊昆弼說，「很緊張，還好發揮得還不錯，但還有進步的地方。」談到對手法布里茲，楊昆弼說，「他很厲害，一直是我尊敬的對手，以前都跟在他後面，這次終於可以修理他，難得的機會。」

楊昆弼在2018年亞運拿下男子不定向飛靶金牌，並與林怡君聯手拿下混雙銀牌，只是2016年起，連續3屆進軍奧運都空手而回。談到未來的目標，他說，「先拚亞運，再拚奧運，革命沒有一次就成功，我對2028年有信心。」

▲▼楊昆弼、劉宛渝在台北大獎賽不定向飛靶接連奪金 。（圖／射擊協會提供）

▲劉宛渝台北大獎賽不定向飛靶奪金 。（圖／射擊協會提供）

女子不定向飛靶決賽除了2名台將外，另有3名澳洲、1名泰國選手晉級。澳洲迪恩（Kiara Dean）是2022年世界青年錦標賽金牌得主，決賽前25發射出20分，領先林怡君與劉宛渝1分。進入淘汰階段，林怡君前2輪各失手2次，分數逐漸被拉開，最後由迪恩帶著2分優勢，與劉宛渝進入每人各射10發的金牌戰。

一路落後如何可以臨危不亂，劉宛渝說，「我是靠意志力控制自己，看靶都到壓秒（限時12秒出手），把動作都做到極致。」迪恩在第6、8發失手，劉宛渝最後7發彈不虛發，兩人以40分打成平手。延長加賽，迪恩第1發再次失手，劉宛渝賽後說，「一定要咬死，不能給她機會。」她也頂住壓力，一發命中，如願摘下金牌。

▲▼楊昆弼、劉宛渝在台北大獎賽不定向飛靶接連奪金 。（圖／射擊協會提供）

▲劉宛渝台北大獎賽不定向飛靶奪金 。（圖／射擊協會提供）

劉宛渝上周首度參加在希臘舉行的大獎賽就如願封后，但比賽與亞錦賽撞期，包括哈薩克在內，不少好手未參賽。這次能力克澳洲好手摘金，她開心說，「含金量很高。能在台灣打這麼高層級比賽，當然想盡自己能力把最好的成績留在台灣。」

中華隊成為台北國際射擊大獎賽前2天最大贏家，昨天靠「證件妹」吳佳穎拿下女子10公尺空氣手槍個人與團體雙金，今天上午宋諭婷、宋佳彥姐弟檔拿下10公尺空氣步槍混雙金牌，張潞、鄭晏晴拿下10公尺空氣手槍混雙金牌，連同2面不定向飛靶金牌，單日4項決賽都摘金，中華隊已拿下6金1銀1銅。 

關鍵字： 射擊台北大獎賽飛靶楊昆弼劉宛渝

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