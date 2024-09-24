周思齊感念王光輝「我是他第二好投資」　五月天邀唱開始練了

▲周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，王威晨獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

周思齊回憶當年王光輝讓自己披上黃衫，還提到自己應該是他第二好的投資，他兒子排第一。

王威晨在周思齊引退儀式上獻花，耳邊悄聲說，「代替王光輝謝謝你。」勾起周思齊的回憶，當年王光輝擔任兄弟總教練，有他的堅持才有機會加盟兄弟。

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周思齊說，「謝謝老大（指王光輝），當時其實可以不用選我，進來後有聽說本來要選沈鈺傑，是他堅持選的。」他隨後笑說，「我應該沒讓他失望，我是他最好的投資啊！啊！是第二個，第一是他兒子。」

周思齊引退賽兄弟不敵味全龍，中繼登板的魏碩成相當自責，在獻花給周思齊後90度鞠躬，周思齊說，「他應該滿自責的，讓球隊陷入危機，但輸球也不全然是他，我們自己也沒有把分數打回來。畢竟賽後有活動更自責，然後又看到我，『責上加責』。我叫他再鞠躬一次，鞠躬要完成三次比較好，也跟他一起鞠躬。看起來被大家攻擊次數有比較少一點。」

周思齊引退活動第一天邀請五月天獻唱，五月天公布到花蓮演唱會時，要邀請周思齊當嘉賓回鄉演唱「I LOVE YOU無望」。周思齊笑言，「已經開始練唱了！很微妙耶！到時主角是他們，不太一樣。」