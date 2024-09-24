運動雲

>

中信盃黑豹旗10月開戰！213隊創新高、首增女子組賽事

▲中信盃黑豹旗10月開戰！213隊創新高、首增女子組賽事。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

第12屆中信盃黑豹旗青棒賽即將在10月6日點燃戰火，特別舉辦開賽記者會，今年一共有213支隊伍參賽，刷新賽史紀錄，更首度增設女子組賽事，讓熱愛棒球的女黑豹站上紅土，享受專屬賽事！

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼第12屆中信盃黑豹旗青棒賽即將在10月點燃戰火，今年一共有213支隊伍參賽，刷新賽史紀錄。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

中華棒協副理事長林華韋表示，「黑豹旗這個做法，完全是走在時代的尖端，完全符合性別平等，在213隊裡面，女教練有14位、女黑豹有263位，一共占了所有球員的6.2%，真的是非常高的比例，今年我們的口號是放膽出擊，希望各位球員放膽出擊，盡情的揮灑青春」。

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲中華棒協副理事長林華韋表示，黑豹旗今年首度增設女子組賽事，完全是走在時代的尖端 。

中國信託銀行董事長陳佳文指出，「我本身很喜歡打棒球，但是我不會打棒球，我們的大股東辜仲諒理事長，他也很喜歡棒球，他一直跟我說，如果台灣的棒球要具有國際競爭力，他覺得黑豹旗是非常重要的關鍵，因為它是承上啟下 從少棒、青少棒到黑豹旗，有好的黑豹旗，我們才會有好的職業選手、好的國手，我們才具備國際的競爭力」。

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲中國信託銀行董事長陳佳文指出，辜仲諒理事說，如果台灣棒球要具有國際競爭力，黑豹旗非常關鍵。

啦啦隊CT Girls在記者會熱血開跳，帶嗨全場氣氛，可愛的黑豹旗吉祥物「歐霸」，在記者會上首次亮相，記者會上還邀請黑豹旗大學長、大學姐回來勉勵學弟妹。「黑豹大學姐」前女棒國手賴巧綺認為打球是快樂至上，「要去享受球場的氛圍，你自己想要做的事，打球就是要快樂才會覺得很值得，我希望你們可以在球場上學習到團隊合精神，如何跟隊友一起去解決問題，這些我是非常值得大家去學的」。

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「黑豹大學姐」前女棒國手賴巧綺，認為打球是快樂至上。

另外，「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員黃韋盛勉勵學弟妹，「在場上做好自己平時練習所做的事就好了，平常心、享受棒球，希望學弟妹可以好好珍惜這個舞台、好好享受它，這就是對我們最棒的回饋」。

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員黃韋盛，勉勵學弟妹平常心、享受棒球。

今年也同步推出全新系列商品預購，將黑豹精神融入時尚，而黑豹們即將在於10月6日正式開戰，賽事將繼續透過BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行全程轉播，讓球迷們能隨時隨地感受到這場熱血沸騰的棒球盛事，期待黑豹們能享受比賽，放膽出擊，為高中留下美好回憶。

▼可愛的黑豹旗吉祥物「歐霸」，在記者會上首次亮相。

▲中信盃黑豹旗。（圖／記者劉亮亨攝）

關鍵字： 中信盃黑豹旗青棒賽女子組台灣棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

兄弟最後一次作客新莊　平野惠一抱緊鋒總笑：別太用力打

兄弟最後一次作客新莊　平野惠一抱緊鋒總笑：別太用力打

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

職棒拖累排行？古久保反駁　對「守備一流說」也有疑問

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

熱門新聞

兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清：是餐廳內其他客人

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

兄弟最後一次作客新莊　平野惠一抱緊鋒總笑：別太用力打

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟日籍教頭與八大業者聚餐？球團澄清

2裴瑞茲例行賽期間出國？蘇泰安釋疑

3平野惠一抱緊鋒總笑：別太用力打

4王威晨抱周思齊：代替王光輝謝謝你

5回應辜仲諒　陳金鋒認為打擊有進步

最新新聞

1台鋼勝味全　兄弟下半季封王降至M5

2楊昆弼、劉宛渝不定向飛靶稱王封后

3周思齊引退催淚曲　PS女孩小迪巧選

4威能帝盼打12強　對中華隊感覺很有趣

5周思齊感念王光輝：我是第二好投資

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

「誰能讓五月天當背景？」　周思齊：兄弟歡迎五迷加入

穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

周思齊引退賽連2戰4萬人滿場　1安、1保送、左中右外野都守了

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366