▲中信盃黑豹旗10月開戰！213隊創新高、首增女子組賽事。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

第12屆中信盃黑豹旗青棒賽即將在10月6日點燃戰火，特別舉辦開賽記者會，今年一共有213支隊伍參賽，刷新賽史紀錄，更首度增設女子組賽事，讓熱愛棒球的女黑豹站上紅土，享受專屬賽事！

▲▼第12屆中信盃黑豹旗青棒賽即將在10月點燃戰火，今年一共有213支隊伍參賽，刷新賽史紀錄。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

中華棒協副理事長林華韋表示，「黑豹旗這個做法，完全是走在時代的尖端，完全符合性別平等，在213隊裡面，女教練有14位、女黑豹有263位，一共占了所有球員的6.2%，真的是非常高的比例，今年我們的口號是放膽出擊，希望各位球員放膽出擊，盡情的揮灑青春」。

▲中華棒協副理事長林華韋表示，黑豹旗今年首度增設女子組賽事，完全是走在時代的尖端 。

中國信託銀行董事長陳佳文指出，「我本身很喜歡打棒球，但是我不會打棒球，我們的大股東辜仲諒理事長，他也很喜歡棒球，他一直跟我說，如果台灣的棒球要具有國際競爭力，他覺得黑豹旗是非常重要的關鍵，因為它是承上啟下 從少棒、青少棒到黑豹旗，有好的黑豹旗，我們才會有好的職業選手、好的國手，我們才具備國際的競爭力」。

▲中國信託銀行董事長陳佳文指出，辜仲諒理事說，如果台灣棒球要具有國際競爭力，黑豹旗非常關鍵。

啦啦隊CT Girls在記者會熱血開跳，帶嗨全場氣氛，可愛的黑豹旗吉祥物「歐霸」，在記者會上首次亮相，記者會上還邀請黑豹旗大學長、大學姐回來勉勵學弟妹。「黑豹大學姐」前女棒國手賴巧綺認為打球是快樂至上，「要去享受球場的氛圍，你自己想要做的事，打球就是要快樂才會覺得很值得，我希望你們可以在球場上學習到團隊合精神，如何跟隊友一起去解決問題，這些我是非常值得大家去學的」。

▲「黑豹大學姐」前女棒國手賴巧綺，認為打球是快樂至上。

另外，「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員黃韋盛勉勵學弟妹，「在場上做好自己平時練習所做的事就好了，平常心、享受棒球，希望學弟妹可以好好珍惜這個舞台、好好享受它，這就是對我們最棒的回饋」。

▲「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員黃韋盛，勉勵學弟妹平常心、享受棒球。

今年也同步推出全新系列商品預購，將黑豹精神融入時尚，而黑豹們即將在於10月6日正式開戰，賽事將繼續透過BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行全程轉播，讓球迷們能隨時隨地感受到這場熱血沸騰的棒球盛事，期待黑豹們能享受比賽，放膽出擊，為高中留下美好回憶。

▼可愛的黑豹旗吉祥物「歐霸」，在記者會上首次亮相。

