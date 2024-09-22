「左邊是錢，右邊是槍」周思齊拒打假球！　感謝自己「這麼愛棒球」

▲中信兄弟球員周思齊昨（21日）在台北大巨蛋舉行引退賽，現場吸引四萬球迷到場支持。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

今年將引退的中華職棒傳奇球星「周董」周思齊，在許多球迷心中有著特殊地位，不僅僅因為傲人成績，不少球迷都熟知，周思齊曾透露當職棒壟罩在假球疑雲時，他也曾遭威脅打假球，自述當時「左邊是槍、右邊是錢」，但自己寧願從此失業，也不願打假球，成為球迷心中的典範。周思齊21日受訪時則感性的說，「謝謝自己這麼愛棒球」。

中信兄弟於9月21日、22日舉辦引退賽，消息一出2場門票熱銷，反映出他的超人氣，此前球團在13日就公布21日賽後表演嘉賓為天團五月天，怎料網上有爆料說球團通知比賽後看表演要清場，不開放拍攝，象迷相當不爽，球團而後則闢謠，周思齊21日則回應，五月天其實是回家，大家一起歡送他是很棒的事。

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中信兄弟球團自13日宣布，五月天將首度登上大巨蛋擔任表演嘉賓後，立即引起熱議，豈料有人爆料球團通知媒體，21日球賽結束後會清場，五月天賽後表演禁止拍攝也不提供採訪，相關影像都由相信音樂提供，還會以「演唱會規格」管制。

對此，許多象迷都十分不滿，認為「藝人只是賽後表演嘉賓，不能喧賓奪主」，中信兄弟球團19日則發公告闢謠，表示歡迎球迷和觀眾在座位拍攝主題周活動，一起紀錄回憶，但球團有強調必須遵守著作權法還有聯盟規範。

周思齊21日在賽前被問及這意外的場外插曲，他則表示「五月天其實是回家欸，他們10多年前就有參加中職的活動了，10多年後，五月天長大了，我也要下課了。」並感激五月天為象迷跟誠泰球迷獻唱，覺得大家聚在一起開心歡送他很棒。許多許多

▲許多誠泰球迷，到場舉牌支持周思齊的引退賽。（圖／CTWANT提供）

42歲的周思齊為台灣阿美族棒球選手，他在2024年6月16日，於台北大巨蛋對戰統一7-ELEVEn獅時，成為聯盟歷史上第9位達成千安、百轟、百盜的球員，除了場內的成就，也歷經2008年中華職棒假球事件「黑米事件」，他當時所屬球隊米迪亞暴龍壟罩在黑道集資買球隊的疑雲中，他曾在賽中遭威脅打假球，自述當時「左邊是錢，右邊是槍，錢的數目多到我這輩子沒看過」，但周思齊表示，自己寧願從此失業，也不願打假球，而在21日的引退賽中，進場人數確定為4萬人，寫下大巨蛋啟用後單場人數新高，可見他在球迷心中不可動搖的地位。周思齊21日受訪時則感性的說，「想跟以前的自己說，辛苦了，謝謝自己這麼愛棒球」。

▼周思齊賽後跟大家揮手致意。（圖／CTWANT提供）

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