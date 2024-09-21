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誠泰三本柱成員林英傑缺席　周思齊嘆可惜：記警告！

▲▼中職林英傑。（圖／記者李毓康攝）

▲林英傑。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今日邀請到前誠泰領隊林致光以及許竹見、林恩宇兩位前誠泰球員擔任開球嘉賓，一同為周思齊引退周在台北大巨蛋正式揭幕。可惜的是，林英傑未能到場，他直呼：「最重要成員沒來，記警告！」

引退周首日邀請誠泰老友相聚，周思齊表示，主要是想彌補當年誠泰隊倉促解散，未能與球迷好好道別的遺憾。他感慨地說，「現在（誠泰老隊友們）各有家庭事業，很難相聚。」提到誠泰時期的回憶，他笑稱印象最深的是艱苦的體能訓練，「真的很累，每天都在跑。」

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對於林致光的到來，周思齊讚揚他是「全勤領隊」，非常重視球隊並珍惜這份情誼。賽前碰面時，林致光還特別叮囑周思齊要好好表現。周思齊幽默回應，「最差就這兩場，今天不會守備，就努力打滿全場。」

雖然許多老朋友都來捧場，周思齊仍感到些許遺憾，「林英傑沒來很可惜，因為他也有工作。如果誠泰三本柱能到齊，就能重現投手王國的榮景了。」他還開玩笑地說，「最重要成員沒來，他當初薪水領最多，我領最少，結果他沒來，記警告！」

面對即將到來的退休生活，周思齊坦言還在適應中，但他抱持感恩的心情，「很多很多自己的朋友都來了，那種八百年沒見的朋友都來了。」

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