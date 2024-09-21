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大谷翔平連續兩夜大爆發　締造52-52讓主場沸騰：真是太棒了

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平21日主場對戰洛磯隊，第5局敲出逆轉兩分砲，個人第52轟出爐，同時完成第52次盜壘。賽後，大谷翔平對於主場球迷的熱烈歡呼表示，「真是太棒了！我感到非常高興和感動。」

在1比2落後的第5局，大谷翔平迎來第三個打席，面對洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland），以中外野方向的逆轉兩分砲扳回比數。他揮棒擊中一顆高球，打出球速110.1英里（約177.2公里），飛行距離423英尺（約129公尺），飛向中外野左側看台。球場頓時陷入狂熱，「MVP」的呼聲此起彼落。

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在第7局的打席中，大谷翔平擊出一壘線方向的滾地球，跑出內野安打，隨後在貝茲（Mookie Betts）打擊時成功盜二壘，達成本季第52次盜壘，實現「52-52」的成就。

加州當地電視台「SportsNet LA」賽後播出大谷的場內採訪。對於第一打席時獲得的起立鼓掌，大谷表示，「真是太棒了。我感到非常高興和感動。在（道奇隊的）第一個賽季就能得到這樣的待遇，我感到非常幸福。」他向球迷表達感謝之意。

道奇隊已確定進入季後賽，分區冠軍的魔術數字降至「5」。大谷說，「我想每個人都有以分區第一的身份進入（季後賽）的決心。雖然之後還有與教士隊的直接對決，但首先我想在明天和後天的比賽中全力以赴，爭取勝利。」

關於「52-52」的成就以及紀錄可能會延伸到何種程度，大谷笑著說，「不知道會怎麼樣呢。如果過於在意這些紀錄，反而無法突破。所以我想無心去想記錄，專注於完成自己的角色。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇紀錄盜壘球迷

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