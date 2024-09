大谷翔平連續兩夜大爆發　締造52-52讓主場沸騰：真是太棒了

記者王真魚/綜合報導

道奇大谷翔平21日主場對戰洛磯隊,第5局敲出逆轉兩分砲,個人第52轟出爐,同時完成第52次盜壘。賽後,大谷翔平對於主場球迷的熱烈歡呼表示,「真是太棒了!我感到非常高興和感動。」

A standing ovation for Shohei at home after reaching 50/50. pic.twitter.com/iaS4QfsXkq