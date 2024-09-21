泰昂6局好投、史旺森首局開轟　小熊擊敗國民續拚外卡席次

▲史旺森（Dansby Swanson）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（台灣時間21日）在主場交手華盛頓國民，小熊靠著右投泰昂（Jameson Taillon）先發6局力繳無失分好投外加強打史旺森（Dansby Swanson）首局開轟的好表現下，以3比1擊敗國民；目前小熊隊例行賽還剩8場比賽，還落後大都會以及響尾蛇隊7場勝差，持續​​拚搏最後一張國聯外卡。

1局下半，史旺森鎖定國民先發威廉斯（Trevor Williams）一顆掉不下去的82英里變速球，一棒扛出中外野大牆形成389英尺陽春砲，幫助球隊先持得點取得1比0領先。

首局就有隊友分數支援的泰昂在比賽中投的如魚得水，最終他先發6局只被敲出4支零星安打，送出4次三振責失1分；小熊隊在7局上半攻勢再起，代打的塔克曼（Mike Tauchman）兩分打點的安打幫助球隊將領先優勢擴大至3比0，最終小熊3比1贏球，例行賽還剩8場比賽，小熊還落後大都會以及響尾蛇隊7場勝差，雖然希望渺茫，但他們仍持續​​拚搏最後一張國聯外卡。

Tauch about a clutch knock! pic.twitter.com/nRpP4XI4sS — Chicago Cubs (@Cubs) September 20, 2024

「我們在比賽初期得到了史旺森的大力支持，也得到了塔克曼的支持，」小熊主帥康索（Craig Counsell）賽後說道，「塔克曼在代打這個的角色提供了非常好的能量。」