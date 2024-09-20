大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

▲大谷翔平50-50。（圖／路透社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）對戰馬林魚，先完成兩次盜壘，使他的本季盜壘數達到51次，隨後在第7局打出單場第2支、本季第50支全壘打，成為大聯盟歷史上首位達成「50轟、50盜」的球員；而第50轟苦主是馬林魚投手鮑曼（Mike Baumann），他賽後受訪時也對大谷表示敬意，並說道「這已經是我最好的投球了」。

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大谷全場6打數都敲安，包含3轟、2支二壘安打，進帳10分打點，跑出2盜，賽後打擊率為2成94，整體攻擊指數（OPS）為1.005；此外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手，也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。

而大谷翔平在第5打席，7局上半2出局三壘有人的情況下，將鮑曼一顆外角89.1英里（約143公里）的指叉球轟出左外野大牆，完成本賽季第50轟；鮑曼也成為這一歷史性時刻的「背景板」。

▲鮑曼（Mike Baumann）。（圖／達志影像／美聯社）



鮑曼賽後談到當時的情況時表示，「那顆球稍微偏離了我瞄準的位置，但這已經是我最好的投球了，即使再來一次，我還是會投同樣的球。我向他脫帽致敬，他的揮棒真的太厲害了。」

當時的比賽已經進行到第7局，道奇隊領先9分，場上一出局三壘有人，鮑曼並沒有選擇讓大谷保送上壘，而是決定正面對決，對此鮑曼說道，「我想要主動進攻，他正在證明自己是棒球史上最偉大的球員之一，他的表現真的太令人驚嘆了，今天，他再一次展示了為何他是大谷翔平。」