大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

▲大谷翔平50-50。(圖/路透社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

大谷翔平20日(台灣時間)對戰馬林魚,先完成兩次盜壘,使他的本季盜壘數達到51次,隨後在第7局打出單場第2支、本季第50支全壘打,成為大聯盟歷史上首位達成「50轟、50盜」的球員;而第50轟苦主是馬林魚投手鮑曼(Mike Baumann),他賽後受訪時也對大谷表示敬意,並說道「這已經是我最好的投球了」。

THERE IS ONLY ONE SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/rKgJtW8h2l